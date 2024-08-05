İzmir açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, 22'si çocuk 59 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:09
İzmir açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 23 kaçak göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 12'si çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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