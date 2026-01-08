25 Kasım davasında ilk duruşma: Taksim’deki yürüyüşe katılan 168 kişinin yargılaması başladı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım 2024’te Taksim’de yapılan eyleme katılan 168 kişi hakkında 29 Ekim 2025’te iddianame hazırlandı. Savcılık 161 kişi hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla 3 yıla kadar, 7 kişi hakkında ise "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Gözaltına alınan 168 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık 11 ay sonra hazırlanan 19 sayfalık iddianamenin kabul edilmesiyle açılan davanın ilk duruşmasında yalnızca 30 sanığın savunması alındı. 168 sanıklı dosyanın daha büyük bir salona alınmaması dikkat çekerken, duruşmaya sınırlı sayıda gazeteci kabul edildi. Sanıklar ise salona beşer beşer alındı. Duruşma yaklaşık bir buçuk saat gecikmeyle başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü.

“YASAK KARARI İPTAL EDİLDİ, SUÇ YOK”

Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Yelda Koçak, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 24 Kasım 2024 tarihli yasaklama kararının İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Koçak, “Bu durumda kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşten söz edilemez” diyerek sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Avukatlar ayrıca, daha önce 2911 sayılı Kanun kapsamında verilen beraat ve iptal kararlarını emsal olarak dosyaya sunduklarını belirtti.

“SUÇ OLARAK KARŞIMIZA KONAN ŞEY ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI SOKAĞA ÇIKMAMIZ"

Kimlik tespitinin ardından savunmalara geçildi. İlk savunmayı yapan Aleyna Arzum Yalçın, “Burada suç olarak karşımıza konan şey, erkek şiddetine karşı sokağa çıkmaktır. Biz suçsuzluğumuzu ispatlamaya değil, suçun kimde olduğunu göstermeye geldik” dedi.

“POLİS ŞİDDETİ GÖRDÜK, DARP RAPORU ALMAMIZ ENGELLENDİ”

Birçok sanık savunmalarında gözaltı sürecinde polis şiddetine maruz kaldıklarını anlattı. Sanık Sıla Bayram, “Kafama barikatla vuruldu, ters kelepçeyle saatlerce havasız araçta tutulduk. Darp raporu almamız fiilen engellendi” ifadelerini kullandı.

Eyleme katılmadığını belirten Aysel Erenler ise yalnızca kaldırımda yürürken gözaltına alındığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü adına gözlemci olarak alanda bulunan Ece Milli de herhangi bir ihtar duymadığını, buna rağmen ters kelepçeyle gözaltına alındığını ifade etti.

İDDİANAME İADE EDİLDİ, SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Dosyada sanık olarak yer alan avukat Eren Kutlu, iddianameyi mahkemeye iade ederek, gözaltı kararını veren emniyet yetkilisi hakkında şikayetçi olduğunu, dosyasının tefrik edilerek memur suçları bürosuna gönderilmesini talep etti. Avukatlar ayrıca, şiddet uyguladığı iddia edilen polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, savunması alınan sanıklar ve müdafilerinin duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Avukatların geniş salon, SEGBİS kaydı ve bilirkişi raporuna ilişkin itirazları ise reddedildi. Duruşma, 8 Nisan’a ertelendi.