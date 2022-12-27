25 Kasım Kadın Platformu’ndan polislere ikinci suç duyurusu
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gözaltına alınırken sert müdahale ile karşı karşıya kalan 216 kadın için polis ekibine ikinci kez suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınanlar taciz, hakaret ve işkence savını ortaya atıp “Şiddet kabul edilemez” dedi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 216 kadın gözaltına alındı. 25 Kasım Kadın Platformu, Taksim’de polisin gözaltı sırasında şiddet uyguladığı iddiasıyla dün ikinci kez İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz ay da platformdan bir grup kadın suç duyurusunda bulunmuştu. Kadınlar polislerden, cinsel taciz, yaralama, hakaret ve işkence iddiasıyla şikâyetçi oldu. Adliye önünde bir açıklama yapan platform gönüllülerinden avukat Gülyeter Aktepe, “Maruz kaldığımız şiddetin tesadüf, münferit olmadığını tekrar söylüyoruz ve aynı şiddet faili polisleri birçok başka hak mücadelesinde de yine şiddet uygularken görüyoruz. Polis şiddetinin normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Biz kadınlar haklarımızdan, hayatlarımızdan, mücadelemizden, özgürlüğümüzden, eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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