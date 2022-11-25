25 Kasım yürüyüşü öncesi polis ekiplerinde yoğun güvenlik önlemi!

25 Kasım 2022 Cuma, 17:32

İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Taksim Tünel’de olacaklarını duyurdu. Ardından Beyoğlu Kaymakamlığı, 25 Kasım Kadın Platformu'nun çağrısıyla Taksim Tünel’de yapılacak 25 Kasım eylemini yasakladığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin izin vermediği eylem nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Taksim’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu akşam yapılması planlanan eylem öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokak girişlerine bariyerler konuldu.

ULAŞIMA ENGEL!

İstanbul metrosundan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15:00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Saat 15:00'da Taksim metro istasyonunun girişini kapatan görevliler gelen yurttaşlara Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler istasyonlarının kapalı olduğunu söyledi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Kadınların alana geçmesine izin vermeyen polis, biber gazı ile sert bir şekilde müdahale etti.