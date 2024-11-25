25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününe engel: Polis ablukaya aldı, gözaltılar başladı!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:50

Güncelleme: 25.11.2024 - 19:06

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında Taksim Tünel'de düzenlenmesi planlanan yürüyüş ve etkinlikler öncesi, İstanbul Valiliği, Beyoğlu ilçesinde düzenlenmesi planlanan yürüyüş ve etkinliklerin iki gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Ayrıca valilik aldığı karar doğrultusunda ulaşıma kısıtlama getirildi.

Taksim ve çevresi ise barikatlarla kapatıldı. Yurttaşlar yasaklara karşın Galip Dede Caddesinde toplandı.

Burada toplanan yurttaşlar "Geceleri de sokakları da terketmiyoruz" sloganlarını atmasının ardından polis ablukaya aldı ve basın mensuplarını alandan çıkarttı.

Caddeye başka bir grup sloganlarla gelmesinin ardından polis Galata Kulesinin önünde grubu gözaltına aldı.

Kadınlar grup grup sokaklarda toplanırken, polis Karaköy'e inen bir gruba da müdahale ederek ablukaya aldı.

Bu sırada kadınların "Meydanları terk etmiyoruz" sloganları attığı görüldü.