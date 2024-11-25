25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde birlik mesajı: Vazgeçmeyeceğiz!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Kadın cinayetleri ve kadına şiddet her geçen gün tırmanırken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar şiddete, sömürüye, cinayetlere karşı bu yıl da yine meydanlarda olacak. Cumhuriyet, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ise artan kadın cinayetlerine ilişkin kadın dernekleriyle konuştu.

“Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artması, yalnızca bireysel bir sorun değil, sistematik ve yapısal bir problemdir” diyen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, “Türkiye’de uygulanan gerici ve kadın düşmanı politikalar bu artışı körüklemektedir. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ve haklarının korunmasında hayati bir yere sahiptir. Türkiye’nin bu sözleşmeden çekilmesi, kadınların kazanılmış haklarına yönelik bir saldırıdır. 25 Kasım, kadınların dünyada ve Türkiye’de seslerini en gür şekilde duyurduğu, dayanışmanın ve mücadelenin simgesel günlerinden biridir. Mirabal kardeşlerin faşizme karşı direnişi, bugün bizlere cesaret veriyor. Tüm kadınları bu mücadelede yan yana durmaya çağırıyoruz” dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan da 25 Kasım’ın önemine değinerek “Bir ülkede eğer genel anlamda demokrasi ve özgürlük, aynı zamanda adalet yoksa, hukuk ayakları altına alınmışsa orada kadınların özgürlüğünden söz edilemez. 21-22 yıldır adım adım kadın cinayetlerinin tırmandığını görüyoruz. Kadınlar başka bir ülkede bağırmıyorlar ki kendi ülkeleri içinde hak talebinde bulunuyorlar. Böyle bir dönemde 25 Kasım’a giriyoruz. Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

İKTİDARIN POLİTİKALARI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız temsilcilerinden Nuran Karahan ise “Ekim ayında tarihimizin en yüksek kadın cinayeti verisini kaydettik. Ekim ayında 48 kadın öldürüldü. Kadına şiddetin bu aşamaya gelmiş olmasının nedeni iktidarın politikaları. Her ne kadar tablo umutsuz gibi görünse de her ne kadar şiddet artıyor olsa da bizim mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

6284 VURGUSU

Eşitlik için Kadın Platformu’nun (EŞİK) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yaptığı basın açıklamasında, “Eşitlik sağlanmadıkça şiddet artacak. Kolluktan sorumlu içişleri bakanı, ‘kadınlar kendilerini öldürmeye gelen erkeklere açmayın dediğimiz halde kapıyı açıyor o yüzden ölüyorlar’ diyerek öldürülen kadınları sorumlu tutuyor. Bakana soruyoruz; her yıl öldürülen yüzlerce kadın, şiddet failine kapı açtığı için mi öldürülüyor? 6284’ün etkin ve tam uygulanması için daha kaç kadının katledilmesi gerekiyor?” dendi.

SOKAKLARDA MEYDANLARDA

İstanbul’da kadınlar bugün saat 19.30’da Taksim Tünel’de, Ankara’da 19.00’da Kolej Meydanı’nda İzmir’de ise saat 19.00’da Alsancak Gar önünde bir araya gelecek.

'ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisler ve Genç Feministler Federasyonu 25 Mart Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Eyleme katledilen kadınların aileleri ve siyasi partililer de katıldı. Burada toplanan kadınlar, “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve “Kadınlar için 6284” sloganları attı. Polis yürüyüşe izin vermezken kadın dernekleri, “Katiller, tecavüzcüler, kadına şiddet uygulayanlar tehlikeli görünmezken bizim bu yürüyüşümüz tehlikeli görüldü. Gün gelecek bu sokaklarda özgürce yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kadın Cinayetlerini urduracağız Platformu’ndan Gülsüm Kav da “Bize bugün engel çıkaranlar çıkarttı da ne oldu? Biz mücadelemizden pes eder miyiz hiç? Biz kadınların öldürülmesine karşı savaşacağız” dedi. Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Güneş Akşahin de “AKP hükümeti bu meydanlara hiç çıkılmasın, 25 Kasımlar 8 Martlarda buluşulmasın istiyor ama biz yılmadan buluşmaya çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Kadın Cinayetlerini urduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise “Erkekler kadınları öldürüyor. Kendi çocuklarını öldürüyor. Kadınlar ve çocuklardan uzak durun” dedi.

FARKINDALIK İÇİN ‘MOR’ GİRİŞİM

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 14 mor otobüs ve mor durağı hizmete soktu. Toplu ulaşımda kadınların akşam 21.00’dan sabah 06.00 saatleri arasında istedikleri yerde inebileceği düzenleme de başlatıldı. Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Aras, “Muğla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün izinde, kadınları, çocukları, can dostlarına eşit yaşam hakkıyla geleceğe sevgi ile yürümeye devam edecek” dedi.