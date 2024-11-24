Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Uysal: ‘6284’ün tartışmaya açılması failleri cesaretlendiriyor’

Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:20

Güncelleme: 24.11.2024 - 13:20

Kadınlar; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, bu sene de yitirilen, şiddete ve istismara maruz kalan kadınlar için sokaklarda olacak. Türkiye’de kadın haklarının geçen 25 Kasım’dan bu yana ilerleme sağlayıp sağlamadığı ise tartışılıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcilerinden Esin İzel Uysal, kadınlar için geçen bir seneyi değerlendirdi. Uysal, kadın hakları mücadelesinin uluslararası ölçekteki durumuna dikkat çekerek “Kadınlar kimi ülkelerde kadın cinayetlerini durdurmak için, kimi ülkelerde kürtaj hakkına sahip çıkmak için mücadele ediyor. Kim yerlerde ise eşit işe eşit ücret için kadın mücadelelerini görüyoruz” dedi.

‘POTANSİYEL FAİLLERE CESARET VERİYOR’

Türkiye’de kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin arttığını vurgulayan Uysal, “Bu artışın temel nedeni cezasızlık politikaları. 6284 sayılı kanunun uygulanmaması ve siyasi iktidarın yücelliği aile odaklı politikalar da bu artışın nedenleri arasında yer alıyor. Kadın haklarını koruyan 6284 sayılı kanuna saldırılması ve kanunun iktidar eliyle tartışmaya açılması faillere cesaret veriyor. Bununla birlikte haklarına sahip çıkan kadınların önüne karakollarda, mahkemelerde engeller çıkarıldıyor, görüyoruz. Kadın katillerinin, tacizcilerin, tecavüzcülerin ve çocuk istismarcılarının mahkemelerden indirimler alması ya da tutuksuz yargılanması, düzgün bir soruşturma ve koşturma sürecinin yürütülmemesi potansiyel faillere cesaret veriyor” diye konuştu.

‘KADINLAR EVLERİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR’

Kadının bireyden ziyade anne olarak kabul edilmesi politikalarının bir ayağı olarak ailenin yüceltilmesine de değinen Uysal, “Kadın cinayeti verilerine baktığımız zaman; kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından, yani evli oldukları erkekler, birlikte oldukları erkekler ya da ayrılıkları-boşandıkları erkekler tarafından, evlerin içerisinde öldürüldüğünü görüyoruz. İktidar ‘kutsal aile’ hikayesi anlatırken aslında o ailelerin içerisinde kadınlar ve çocuklar kendi yaşamlarından oluyorlar” ifadelerini kullandı.