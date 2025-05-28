25 Mart’tan bu yana tutukluydular... Edirne'de üniversite öğrencileri tahliye edildi

Edirne’de 25 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanan üniversitelilerin yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üçü tutuklu toplam 17 üniversitelinin yargılandığı dosyada savunmalar alındı. Savcının tutuklu öğrenciler için tahliye, adli kontrol altındakiler için ise bu kararın kaldırılması yönündeki mütalaası mahkeme tarafından kabul edildi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, üç tutuklu öğrencinin tahliyesine, geri kalan sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Karar duruşmayı izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı.

“BARIŞÇIL EYLEM HAKKIMIZI KULLANDIK”

Sendika.Org’un haberine göre, Tutuklu yargılanan öğrenciler, yaptıkları savunmalarda anayasal haklarını kullandıklarını vurguladı. Sanıklardan Özgür, “Barışçıl eylem hakkımı kullandım. Polis herhangi bir dağılın anonsu yapmadı. Doğrudan ‘hepiniz gözaltına alınacaksınız’ denildi” dedi.

Tutuklu sanıklardan Azra Demiraslan ise, “Çok zor koşullarda diplomamızı alıyoruz. Hukuksuz şekilde hiçbir üniversitelinin diploması iptal edilmemeli. O gün, polis kaldırımdan yürümemizi söyledi, biz de söylediklerini yaptık. Ancak Olin Kavşağı’nda ablukaya alındık ve orantısız güçle gözaltına alındık. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Zeynep de memleket genelinde üniversite öğrencilerinin benzer tepkiler verdiğine dikkat çekerek, “Trakya Üniversitesi’nde de barışçıl bir protesto vardı. Ancak gerek üniversite güvenliği gerekse polis orantısız şiddet uyguladı. Herhangi bir ihtar duyulmadı” dedi.

SALON YETERSİZ KALDI, TALEPLER KARŞILANMADI

Duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle izleyiciler başka bir salona alınmak istese de hakim salon değişikliği talebini reddetti. Duruşma boyunca çok sayıda izleyici salon dışında beklemek zorunda kaldı.

Tutuksuz yargılanan öğrenciler de yaptıkları savunmalarda eylemin anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak beraatlerini talep etti.