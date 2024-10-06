25 milyonluk vurgun yapan kuyumcu tutuklandı
Eskişehir’de müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu tutuklandı.
Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G., kendisinden alışveriş yapan müşterilerinin toplam 25 milyon TL değerindeki altınını "emanet kasa" adı altında ve faiz vaadiyle topladıktan sonra kaçtığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Eskişehir’e getirilmiş, daha sonra da şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
Şüpheli F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #eskişehir #dolandırıcı
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