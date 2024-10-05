Soruşturmada ikinci operasyon... Bartın'da 3,5 milyon liralık dolandırıcılık: 5 tutuklama

Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:15

Güncelleme: 05.10.2024 - 14:16

Kent merkezinde yaşayan 2 kişiyi 13 ile 26 Eylül tarihlerinde telefonla arayıp, savcı ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle mağdurların 3,5 milyon lirasını dolandırdı.

'Kuyumcuda yapılan hırsızlıkta isminiz karıştı' gibi söylemlerde bulunup, durumun düzeltilmesi için mağdurların ellerindeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen şüphelilere yönelik Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMADA İKİNCİ OPERASYON

Şüphelilerin tespit edilen adreslerine Bartın, Şanlıurfa ve İstanbul'da baskınlar yapıldı. 3 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Bartın, Şanlıurfa ve İstanbul'da bu kez farklı adresler basıldı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 5'e yükseldi.