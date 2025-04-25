25 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:15

KOCAELİ ilinde 25 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÜZELBAHÇE, GÜZELBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BAHARDALI SK., BÜYÜK ÇİFTLİK SK., YAZEVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARAÇ, ARAÇ SK., ASİLKENT SK., BOSTANLI SK., ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA, DOGACAN, DOĞACAN SK., FEYZULLAH İZMİDİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÜNGÖREN, HISAR, HİSAR SK., INCIRLIK, IZMIT KANDIRA YOLU, İNCİRLİK SK., MEVSİM SK., OVA, OVA SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU CD., DURU SK., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., EROĞLU SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER SK., LATIFE, MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMİN SK., NESIL, NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SEDAT PEK SK., SEKERLI, SERIN, SERİN SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRDERE, BEKİRDERE mahallelerinde BÜLENT, BÜLENT SK., ÇAKMAKLI SK., GAYE, HACI BEKTAŞİ SK., MEHMET ÇAGLAR, ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FETİH SK., MEHMET AKİF CD, OSMAN HAMDİ BEY CD., PASADAYI, PAŞADAYI SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., MESUT SK., TAMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK mahallelerinde BITIKLER MEVKII, BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE mahallelerinde YUKARI IRSADIYE MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., ERENKAYA SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HASAN AĞA SK., SEHIT ILYAS AKMAN, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 2024., 3032. SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTINOGLU, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, AYVAZPINARI, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, FULACIK, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HİSAREYN MERKEZ, ICADIYE, IHSANIYE, IHSANIYE MERKEZ, INEBEYLI, IPEK YOLU, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, İRŞADİYE, KIZDERBENT, LÜTFIYE, LÜTFİYE, MAMURIYE, MESRURIYE, MESRURİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SEMETLER, SENAIYE, SENAİYE, SEVKETIYE, SIRINKÖY, SİYRETİYE, SOFULAR, ŞEVKETİYE, ŞİRİNKÖY, ÜMMİYE, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 273. SK., 3204., 3207., 3425., 4 TEMMUZ SK., 4141., 4144., 4144. SK., 4145., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4171., 4171. SK., 4173., 4173. SK., 4175. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4195., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203. SK., 4207., 4207. SK., 4208. SK., 4211. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4224. SK., 4230. SK., 4232. SK., 4234., 4234. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4244., 4244. SK., 4246., 4246. SK., 4251. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4262., 4262. SK., 4263. SK., 4265. SK., 4267. SK., 4269. SK, 4270., 4271. SK., 4273. SK., 4274. SK., 4275. SK., 4276. SK., 4277., 4277. SK., 4278. SK., 4279., 4279. SK., 4280. SK., 4283., 4283. SK., 4285. SK., 4287. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4294. SK., 4295., 4296. SK., 4300. SK., 4301. SK., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4308., 4308. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314., 4314. SK., 4315., 4315. SK., 4317. SK., 4318. SK., 4320., 4320. SK., 4321. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4330. SK., 4336. SK., 4338., 4338. SK., 4341., 4341. SK., 4342., 4342. SK., 4343. SK., 4345. SK., 4347., 4347. SK., 4350., 4350. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4356. SK., 4357. SK., 4369. SK., 4372. SK., 4373. SK., 4401. SK., 4407. SK., 4408. SK., 4422., 4422. SK., 4423. SK., 4424., 4426. SK., 4428., 4428. SK., 4429., 4429. SK., 4430. SK., 4431. SK., 4432. SK., 4601., 4603., 4609., 4610., 4619., 4623., 4625., 517. SK., 645., 645. SK., 649/1., 650. SK., 652. SK., 653., 653. SK., 654. SK., 655., 655. SK., 676. SK., 678. SK., 872. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ALİ RIZA SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AY SK., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞ SK., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHÇE SK., BAKKAL SK., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BILGIN, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CELAL BAYAR CD., CENGİZTOPEL SK., CEVDET SUNAY, ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇAVUŞ SK., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇİFTE SELVİ SK., ÇOBAN YILDIZI, DANIŞMENT SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, DEDE, DEDE SK., DOBRA CD., DUMLUPINAR SK., ELMALIK, ELMALIK SK., ELMAS SK., EMİR SULTAN CD., ERDEM, ERDEM CD., ERENLER, ERGENEKON CD., ERİK SK., EROL SK., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FILIZ, FİLİZ SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GÜLERSOY SK., GÜNEŞ SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HALİL KANPARA SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILYAS KANPARA, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, INKILAP CD., İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS TEMİZ SK., İDRİS UZUNER SK., İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, İNKILAP CD., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KANPARA, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KARTAL, KASATURA, KAVAKLI, KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS, KINALI SK., KIRKPINAR CD., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KOCABAĞLAR SK., KÖSE SK., KÖSEOĞLU SK., KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKII, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKII, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURTULUŞ SK., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MEHTAP CD., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, MEŞELİK SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOLLA ÖMER SK., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., NEHIR, NUMAN SK., NURİ UZUNER SK., OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKYAR, OKYAR CD., OLGUN, OLGUN CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER USTA SK., ÖZDEMİRLER CD., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., POLATKAN CD., SADIK SK., SAKA CD., SAMANYOLU CD., SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARMAŞIK SK., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SERAP SK., SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SEYH SAMIL, SEYMEN, SIRMEN, SİNOP SK., SİRMEN CD., SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SUNAR, SUNAR CD., SÜTLÜPINAR, ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TATAR İHSAN CD., TEMEL, TEMEL SK., TENEKELI, TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., UZUNER CD., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VEYSEL KARANI, YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YOKSUL SK., YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZORLU, ZORLU CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI mahallelerinde EMPAY SK., FAKÜLTE, GEDIK, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ATİLLA SK, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, HAVUZLUBAHÇE, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., CEVHER SK., DERE, ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, NUSRETIYE, NUSRETİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AYDINKENT SİTE YOLU SK, BALCILAR SK., BAŞAKLI SK., EKVATOR, EKVATOR SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KIR SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., SAKA SK., SİMSAR SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., ZERDECAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BİRLİK SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ENVER PASA, ENVER PAŞA CD., SARIEVLER SK., TELEFIRIK, TELEFİRİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 335., 335. SK., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BEREKETLİ., BEYAZ GÜL SK., ENGIN, ENGİN, ENGİN SK., ÖZDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ASLIHAN, BESIK, BORA, GÜRCAN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., İZMIT., İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302., 306., 306. SK., 309. SK., 310. SK., 314. SK., 319., 321., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 325., 329. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, EMEKEVLER, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., ASIYAN, ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., D-100 KARAYOLU CD., ENDER SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KARAOĞLAN SK., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR, SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, BALOĞLU SK., CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DENK SK., DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖK SK., GÜN, GÜN SK., HELAL SK., IMAR, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, İMAR CD., KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRETKEN SK., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AYITEPE YOLU, ESME DERE YOLU, EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., OTAG, OTAĞ SK., SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES CD., DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., FARUK SÖNMEZ SK., HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Nisan Cuma 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 307. SK., 311. SK., 312. SK, 315., 315. SK, 319/2. SK., 334. SK., 337/2., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10. SK, 5114/11. SK., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/5., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ABDURRAHMAN KORHAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Nisan Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201/1., 201/1. SK., 202. SK., 202/3. SK., 202/4. SK., 203., 203/1. SK., 203/2. SK., 210., 2302/1. SK., 5209., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5219. SK., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Nisan Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 229/1. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313/1. SK., 325. SK., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2408. SK., 2409. SK., 2410. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1201., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1203., 1203. SK., KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, MOLLAFENARİ mahallelerinde 3318., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3427., 3428., 3430., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3640., 431, BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., ESEN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜL SK., İNCİ SK., KARŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, LALE SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SEZER SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, MUSTAFA SELVİ SK., NAİL AKBABA SK., ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK mahallelerinde GÖLLER, KÖRFEZ RADAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., MUZ SK., NAR, YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, IHLAMUR, NAR SK., PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.