25 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:13

MANİSA ilinde 25 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Akkocalı; İsimsiz1, Akkocalı Köyü İç Yolu, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Kocakağan Köyü İç Yolu, ARIZ MAH, İsimsiz161, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz131, İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz124, İsimsiz122, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, koacakağan, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz21, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz7, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz5, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Kobaşdere; Kobaşdere Köyü İç Yolu, Ara Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Kayganlı; Kayganlı Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Karaköy; Karaköy Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, KARADUTLU SK, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, ÜÇYOL KARADUTLU, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Karabörklü; Karabörklü Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz16, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Kadıdağı; Kadıdağı Köyü İç Yolu, kadıdağ ova, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz11, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında İsaca; İsaca Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu, İsimsiz3, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Hanpaşa; İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Gökçeahmet; gökçeahmet, Gökçeahmet Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, İsimsiz84, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, gökçeahmet, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, YİĞİTALİ, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, yiğit ali, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz139, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Dolmadeğirmen; Dolmadeğirmen Köyü İç Yolu, İsimsiz12, İsimsiz9, dolmadeğirmen, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Doğankaya; doğankaya, Doğankaya Köyü İç Yolu, Doğankaya Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Dingiller; çaybaşı sk, ÇAYÖNÜ, Dingiller Köyü Yolu, Bir, Akhisar Sındırgı Yolu, dingiller, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz5, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz20, İsimsiz9, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Çanakçı; Çanakçı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Çamönü; Karabörklü Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Başlamış; Başlamış Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Aşağıdolma; Aşağıdolma Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Zeytinlibağ; Zeytinlibağ Köyü İç Yolu, zeytinlibağ, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Yenice; yenice, yeşiller, Yenice Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, yeşilli, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, YEŞİLLİ SK, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, yeşilli, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, yeşilli , İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz13, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz7, İsimsiz49, İsimsiz6, beyler, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, yenice, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, beyler, beyler sk, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, yeşilli, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Yaykın; Yaykın Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Tütenli; TURŞUNLU, Tütenli Köyü İç Yolu, Tütenli Köyü Yolu, TÜTENLİ, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Söğütlü; Söğütlü Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Selçikli; selçikli, Selçikli Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, TOKİ EVLERİ, İsimsiz161, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz140, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz83, selçikli, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Sarılar; Sarılar Köyü İç Yolu, Sarılar Köyü İc Yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Sağrakçı; Sağrakçı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Muştullar; Muştullar Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Musalar; Musalar Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, İsimsiz28, İsimsiz2, İsimsiz140, İsimsiz10, İsimsiz139, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Musaca; Muşlu Yolu, Musaca Köyü Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Ulu Camii; Akhisar Sındırgı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Medar; MEDAR, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz111, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Kurtulmuş; Kurtulmuş Köyü İç Yolu, Koy Yolu, Ara Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Seğirdim; İsimsiz7, İsimsiz8, semerkaya, Seğirdim Köyü İç Yolu, İsimsiz38, İsimsiz37, yeni, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz20, İsimsiz10, İsimsiz1, çaltılı çukur, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, çaltılı çukur, İsimsiz11, , YENİ, yeni mah, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Akçaalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Akçaalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Boyalılar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Boyalılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Çoruk; , İsimsiz1, İsimsiz15, Çoruk Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Durasıl; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Hacıosmanlar; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, dere, DERE MAH, Hacıosmanlar Köyü Yolu, Hacıosmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Yenidoğan; Yenidoğan Köyü Yolu, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, YENİDOĞAN, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, yenidoğan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Harmandalı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Harmandalı Köyü İç Yolu, Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Yayakırıldık; yayakırıldık, İsimsiz90, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz46, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, MESTANLAR, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Topluca; Topluca Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Taşçılar; taşcılar, Taşçılar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Şehitler; Şehitler Köyü İç Yolu, AKÇEŞME, İsimsiz21, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, ŞEHİTLER, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Kavakalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz3, Kavakalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Kızlaralanı; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz2, Kızlaralanı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Hacı İshak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Hürriyet; , Akhisar Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Moralılar; , köy içi, İsimsiz2, İsimsiz141, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz15, Moralılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Pınarcık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Pınarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Sarıçalı; , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Akhisar Salihli Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Yeğenoba; Yeğenoba Köyü İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, ARAZİ YOLU, DAĞYAKA, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, Yeğenoba, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz76, İsimsiz34, İsimsiz75, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz74, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Yayakırıldık; yayakırıldık, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz88, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, YAYAKIRILDIK, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Pekmezci; Pekmezci Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kömürcü; DEREİÇİ, KÖMÜRCÜ, Kömürcü Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz322, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz321, İsimsiz320, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz158, İsimsiz150, İsimsiz82, İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kavakalan; ARAZİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Hanpaşa; Köy Yolu, Hanpaşa Köyü Yolu, aşakışla, akköy, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz45, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz257, İsimsiz5, İsimsiz3, cevizli dere, İsimsiz254, hanpaşa, İsimsiz1, İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Hamitköy; Hamitköy Köyü İç Yolu, hamit, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Hacıibrahimler; Pekmezci Köyü Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, hacıibrahimler ova, HACIİBRAHİMLER, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İhacıibrahimler, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Gökçeler; Gökçeler Köyü İç Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Göcek; Göcek Köyü Yolu, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Dağdere; CEVİZLİDERE, mehmet akif ersoy cd, oruçalan, güldürmez, dağdere, İnebey Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, Namazla Cd., Kazım Karabekir Cd., Fatih Sultan Mehmet Cd., Ebul Feyz Elçibey Sk., Benzinlik İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, Adnan Menderes Cd., Abdulhamit Sk., 7. Sk., 6. Sk., 34. Sk., 32. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 26. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 13. Sk., güdürmez mevki, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, İsimsiz328, sarıdede, İsimsiz326, İsimsiz325, İsimsiz323, İsimsiz319, İsimsiz315, İsimsiz314, İsimsiz313, İsimsiz312, İsimsiz311, sarı dede, İsimsiz309, İsimsiz308, İsimsiz307, İsimsiz306, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz302, İsimsiz301, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz292, İsimsiz291, İsimsiz290, sarıdede, İsimsiz288, İsimsiz287, İsimsiz285, İsimsiz283, İsimsiz282, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz279, İsimsiz278, İsimsiz277, İsimsiz276, İsimsiz275, İsimsiz274, İsimsiz273, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz268, İsimsiz267, İsimsiz265, İsimsiz264, İsimsiz263, karagözler, İsimsiz261, İsimsiz260, İsimsiz259, İsimsiz258, İsimsiz256, İsimsiz252, İsimsiz251, İsimsiz250, İsimsiz249, İsimsiz247, İsimsiz246, İsimsiz245, İsimsiz243, İsimsiz242, İsimsiz239, İsimsiz238, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz234, İsimsiz232, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz227, İsimsiz226, 28., 27., İsimsiz222, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz213, İsimsiz212, İsimsiz209, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz203, İsimsiz202, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz193, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz190, İsimsiz189, İsimsiz187, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, İsimsiz182, İsimsiz181, İsimsiz180, İsimsiz179, İsimsiz178, İsimsiz177, İsimsiz176, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz166, İsimsiz164, İsimsiz163, karagözler, İsimsiz161, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, 7 sokak, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, karagözler, SÜLEYMAN DEMİREL, ORUÇALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Çıtak; Çıtak Köyü İç Yolu, köy iç yolu, köy iç yolu, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, çıtak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Seyit Ahmet; 794. Sk., 790. Sk., 755., 784. Sk., 782. Sk., 775. Sk., 756. Sk., 754. Sk., 753. Sk., 752. Sk., 709. Sk., 643., 642. Sk., 641. Sk., 638., 192., 775, 745, 745, 613, 747, 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz149, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz89, İsimsiz88, 192, 790 batısı küme evler, İsimsiz85, İsimsiz84, 751., 790, Zeytinciler Çarşısı İç Yolu, 316.(RUMELİ), BALIKESİR YOLU, 745. Sk., İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz57, İsimsiz45, İsimsiz43, 724, İsimsiz26, 786., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Ulu Camii; İsimsiz55, İsimsiz54, seyitahmet mah, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, 724, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, 374 kuzeyi serpme evler, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz86, 374 serpme evler, İsimsiz22, 374 SERPME EVLER, 374 serpme evler, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz60, 471, , İsimsiz57, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, 383 serpme evler, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz252, 478, İsimsiz83, 383 serpme evler, İsimsiz88, İsimsiz90, İsimsiz10, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 386, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, 281/1, İsimsiz115, İsimsiz116, 384, SERPME EVLER, 282, 487, 180, 374 serpme evler, 3784 serpme evler, 385, 475 sk, 178. Sk., 179. Sk., 283, 181., 182., 198. Sk., 26., 280, 281. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/2. Sk., 282/3. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 32., 33., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 373/1. Sk., 373/2 Sk., 374.KUZEYİ SERPMEEVLER, 375. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 388, 380. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 391. Sk., 393 Sk., 398. Sk., 399., 44., 44/1., 464. Sk., 465. Sk., 466. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 47., 470. Sk., 472. Sk., 473., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 479 Sk., 48. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 30., 473, 374 sokak serpme evler, 383, 282/1, 374 serpme evler, Akhisar Sındırgı Yolu, 58. Sk., 57. Sk., 55., 54. Sk., 53 Sk., 52. Sk., 51. Sk., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 49. Sk., 484. Sk., 481/1. Sk., 388 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Çamönü; , İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz64, 382 kuzeyi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Atatürk; , 524, 510, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, 542 sk, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz38, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz92, İsimsiz93, 346, 533, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, 540, İsimsiz101, İsimsiz102, 558, 513, 569, 161 sk, 526, 547, 520, 535, 521, 160. Sk., 161., 161/2. Sk., 162., 163. Sk., 164. (ŞEHİT SÜREYYA ATLIHAN), 165. Sk., 166., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 186 Sk., 186., 186/1. Sk., 186/1.Sk., ŞEHİT AHMET TEZCAN, 197. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 339. Sk., 340. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346 Sk., 348. Sk., 349. Sk., 350. Sk., 351. Sk., 352., 353. Sk., 353., 353/1. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 357/2. Sk., 358. Sk., 358/1 Sk., 359. Sk., 511. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 517. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527., 529., 534 Sk., 535, 536, 538., 540. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 547. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 559. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., Manisa Akhisar Yolu, 167, 520., 522, 510 sk, 510. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Cumhuriyet; , 256, 269, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, 256, İsimsiz24, 256, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, 258, İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz54, 258, 269, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz63, 258., ŞEHİT SERDAR DENİZER, 251 SK, 258, 256, 256, 260, 256, 251., 251/1. Sk., 255 Sk., 256 Sk., 256., 256/3. Sk., 256/4. Sk., 257. Sk., 258 Sk., 258. Sk., 258/1., 259. Sk., 259/1., 260. Sk., 262. Sk., 263., 263/1. Sk., 263/2. Sk., 265. Sk., 265/1., 269. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Şeyhisa; 98. Sk., 97. Sk., 96. Sk., 95., 94. Sk., 92. Sk., 91., 90. Sk., 89. Sk., 88. Sk., 87. Sk., 86., 83. Sk., 82. Sk., 81sk., 81. Sk., 80. Sk., 79sk., 79 Sk., 78. Sk., 77sk., 77 Sk., 76sk., 73sk., 72sk., 72., 71., 68., 55., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 46. Sk., 25. Sk., 122. Sk., 122 Sk., 119sk., 118., İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz262, İsimsiz8, İsimsiz260, İsimsiz256, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz253, İsimsiz81, İsimsiz2, İsimsiz211, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Reşat Bey; tekstilciler sitesi, 316.(RUMELİ), 643., 642. Sk., 641. Sk., 640. Sk., 638., 638 Sk, 637. Sk., 636. Sk., 634. Sk., 633. Sk., 632. Sk., 631. Sk., 630. Sk., 629. Sk., 625 Sk., 622. Sk., 603. Sk., 597. Sk., 595. Sk., 590/1. Sk., 589. Sk., 587. Sk., 586 Sk., 585. Sk., 584. Sk., 583. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 592, 363. Sk., 335. Sk., 323., 333. Sk., 324. Sk., 321. Sk., 316. Sk., 289. Sk., 287. Sk., 192., 167/1. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 334, 363, 334, 364, 592, 594 sk, 613., 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz115, İsimsiz89, 316/1, İsimsiz110, İsimsiz109, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz152, halime keklik tr2, İsimsiz105, İsimsiz104, 167 serpme evler, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz96, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz71, GIDACILAR SİTESİ, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz54, İsimsiz143, İsimsiz141, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Ragıp Bey; BALIKESİR YOLU, 43. Sk., 26., 22., 20. Sk., 19. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 14. Sk., İsimsiz11, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Paşa; 8. Sk., 6., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 5. Sk., 34. Sk., 33., 32., 30., 3. Sk., 29. Sk., 27. Sk., 26., 2. Sk., 19. Sk., 145. Sk., 14. Sk., 13. Sk., 126. Sk., 125. Sk., 121. Sk., 12. Sk., 117. Sk., 11. Sk., 11 Sk., 10. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 28., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Kethüda; 194, BALIKESİR YOLU, 47., 45 Sk., 44., 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 40 Sk., 39. Sk., 38. Sk., 37. Sk., 26., 23. Sk., 22/1. Sk., 22., 195., 193. Sk., 190. Sk., 188. Sk., 183. Sk., 182., 181., 177. Sk., İsimsiz92, İsimsiz59, İsimsiz105, İsimsiz104, 378. Sk., 377. Sk., 376. Sk., 376 Sk., 375. Sk., 373/2 Sk., 373. Sk., 35 Sk., 34. Sk., 281. Sk., 279. Sk., 194 sk, 44, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında İnönü; 227. Sk., 153. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Has Hoca; 93. Sk., 91., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 142., 14. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 131., 130. Sk., 129 Sk., 127. Sk., 118., 117. Sk., 114. Sk., 110. Sk., 109. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 105. Sk., 103. Sk., 10. Sk., 6., 5. Sk., 4.Sk., 2. Sk., 19. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Efendi; , 280, 275 sokak, 272/3, 272, 270, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, 270, İsimsiz33, İsimsiz34, 270, 267/2, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, 267/1, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, 280 sk kuzeyi serme evler, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, 382 sepme evler, İsimsiz82, İsimsiz83, 280 kuzeyi serpme evler, 383 serpme evler, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, 280 KUZEYİ SERPME EVLER, 281/1, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, 382 serpme evler, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz136, 279 sk, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, 267/1., 272., 279/2., 382., 270, 270 sk, 275, 382/2 sk, sokak3, 272/3, 267/1, 382, 273, 267/4, 96. Sk., 95., 86., 85. Sk., 84. Sk., 83. Sk., 73. Sk., 72., 71., 70. Sk., 69. Sk., 68., 66. Sk., 65. Sk., 64. Sk., 63. Sk., 62. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 59/1. Sk., 59. Sk., 57. Sk., 56. Sk., 55., 49. Sk., 382/2., 382/1., 382. Sk., 381. Sk., 36. Sk., 280, 279/5. Sk., 279/4. Sk., 279/3. Sk., 279/1. Sk., 279. Sk., 278. Sk., 277/1. Sk., 277. Sk., 276/1. Sk., 276. Sk., 275. Sk., 274. Sk., 273., 272/4. Sk., 267/4, 272/2. Sk., 272/1. Sk., 271., 270/2. Sk., 270/1. Sk., 270., 269., 267/4. Sk., 267/3. Sk., 267/2. Sk., 267/1. Sk., 267. Sk., şehit serdar deniz er , 382, şehit serdar denizer sk, 267/1, 280, su kuyuları , 279/2, 280, 272/2, 279/1, şehit sedar denir er sk, t.s., 280sk, şehit serdar denir er sk, ŞEHİT SERDAR DENİZER , 382/2, 269, Akhisar Sındırgı Yolu, ŞEHİT SERDAR DENİZER, 267/4., 279., İsimsiz277, İsimsiz276, İsimsiz275, İsimsiz274, 280, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz268, İsimsiz267, İsimsiz265, İsimsiz264, İsimsiz263, İsimsiz261, İsimsiz259, İsimsiz258, İsimsiz257, İsimsiz255, İsimsiz254, İsimsiz250, İsimsiz249, İsimsiz248, İsimsiz247, İsimsiz246, İsimsiz245, İsimsiz244, İsimsiz243, İsimsiz242, İsimsiz241, 280 sk, İsimsiz239, 280, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz235, İsimsiz234, İsimsiz233, İsimsiz232, İsimsiz231, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz228, İsimsiz227, İsimsiz225, İsimsiz224, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz221, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz216, İsimsiz214, 273, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz207, İsimsiz206, 382, İsimsiz204, İsimsiz203, İsimsiz202, 280, İsimsiz200, İsimsiz199, 280sk, İsimsiz197, İsimsiz196, İsimsiz195, 280, İsimsiz193, 280, 280 sk, İsimsiz190, 381, İsimsiz188, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, 279, İsimsiz181, İsimsiz179, 279, ŞEHİT SERDAR DENİZER, İsimsiz172, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz165, İsimsiz164, İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz161, İsimsiz160, 272/2, İsimsiz158, şehit serdar deniz er sk, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz153, 272/2, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:56.735-2025-01-25 17:00:07.475 saatleri arasında Hacı İshak; 202. Sk., 150. Sk., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 143. Sk., 142., 141. Sk., İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında İlyaslar; İsimsiz211, SELÇİKLİ, İsimsiz193, 15., ilyaslar 15.sk, BALIKESİR YOLU, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz1, İsimsiz2, ŞAİR EŞREF, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Dualar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 08:00:54.991-2025-01-25 16:00:11.591 saatleri arasında Alifakı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:09.588-2025-01-25 15:00:20.552 saatleri arasında Kızılhavlu; İsimsiz13, , İsimsiz48, İsimsiz15, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:09.588-2025-01-25 15:00:20.552 saatleri arasında Delibaşlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:09.588-2025-01-25 15:00:20.552 saatleri arasında Dombaylı; İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:09.934-2025-01-25 13:00:20.304 saatleri arasında Muradiye; Ata Sk., UMUT, 407. Sk., 407, 408, küçükçayiçi, LEYLAK, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, yeşil, Çullu Cd., İSTASYON, AKYÜZ, Kayıkcı Çk., Karataş Sk., YEŞİL, NAFİBEY, ATA, zümrüt, Utku Sk., CUMHURİYET, Yağhane Çk., NERGİS, MUHASEBE, Manisa Cd., , YEŞİL, Hoca Sk., ÇULLU, Cambaz Sk., Avcı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:24.87-2025-01-25 15:00:32.997 saatleri arasında Demirci; İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, demirdi, , demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:42.127-2025-01-25 16:00:47.788 saatleri arasında Müslih; İsimsiz5, muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:42.127-2025-01-25 16:00:47.788 saatleri arasında Örencik; örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Tekeliler; İsimsiz1, , Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz10, tepecik sokak, İsimsiz7, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, tepecik, tepecik sokak, İsimsiz3, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.96-2025-01-25 15:00:45.738 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:46.745-2025-01-25 15:00:55.714 saatleri arasında Söğütçük; İsimsiz6, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz50, İsimsiz51, köy iç yolu, , Arazi İç Yolu, Söğütçük Köyü Yolu, Söğütçük Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Kayacık; TEPEBAŞI, TEPEBAŞI, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:16.591-2025-01-25 18:00:26.023 saatleri arasında Şahinkaya; , Şahinkaya Köyü İç Yolu, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, merkez, Börez Köyü Yolu, Börez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, DEĞİRMEN BOĞAZI, Begel Köyü İç Yol, Begel, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Bayat; OKÇULAR, ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Patika, Balıklı Köyü İç Yolu, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Bayat, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Tepeköy; Yakaköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu, Sarıaliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Şahinkaya; arazi yolu, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Oğulduruk; AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Uzunçam; ŞEHİT MAKBULE HANIM, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Nakıpağa; ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, İSTİKLAL, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Hüseyni Baba; ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, HÜRRİYET, BAŞAK, AKINCILAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH, SÜMBÜL, Sanayıı J Blok, SANAYİİ H BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ C BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ A BLOK, Patika, NERGİZ, MİLLİ HAKİMİYET, KARANFİL, KARAKAZIM PAŞA, HAYAT, HARMANDALI, GÜL, Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, Dilek Sk., CENGİZ TOPEL, ANAFARTALAR, 5 EYLÜL, 30 AGUSTOS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Divan; FATİH, ADALET, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İRFAN, YILDIZ, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, SAKARYA, MEHTER GEÇİDİ, MEHMETÇİK, M.AKİF ERSOY, HALİL ZEYBEK, GÖLKAŞI, AY, ADALET, 23 NİSAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Cuma; HAVUZLU ÇARŞI, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İSTANBUL, ÇAMLICA, YAĞMUR, VATAN, ULUS, OSMAN PAŞA, MURAT, MOLLA FENARİ, HUZUR, HACI ETHEM BÜKE, FEVZİ PAŞA, Demirci Gördes Yolu, Cumhuriyet Cd., CEMAL ÇAĞLAR, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, ÇALTILI, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz2, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, Patıka, NAMAZGAH, MİSAKI MİLLİ, MALAZGİRT, KOCAMURTLUK, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, GAZİ ALİ TEMEL, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, GAZİ İBRAHİM KÖSE, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ZÜBEYDE HANIM, CEYLAN, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, ALİRIZA BEY, 23 NİSAN, 19 MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kuşluk; OVACIK KUŞLUK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kılcanlar; Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, isimsiz 168, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU FUNDACIK, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, Kalemoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Fundacık; Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz11, İsimsiz8, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 16:00:24.846-2025-01-25 18:00:35.254 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.