25 suçtan kaydı olan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 25 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü, tırla yurt dışına kaçmaya çalışırken otoyol jandarması tarafından yakalandı.

25 suçtan kaydı olan firari hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:47

Otoyol jandarması, trafik ve asayiş hizmetleri kapsamında Avrupa Otoyolu'nda 7 gün 24 saat esasıyla devriye görevini gerçekleştiriyor.

Ekiplerin bir dinlenme tesisinde yaptığı denetimde şüpheli hareketler sergileyen kişi kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan İ.A'nın tırla kaçak şekilde yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Üzerinde 4 uyuşturucu hap bulunan, 25 ayrı suçtan kaydı olan cezaevi firarisi hükümlü İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #hükümlü #firari

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