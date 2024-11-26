Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı!

İnegöl ilçesinde, 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü Mehmet A. evinde yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:05

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.’yı (64), kırsal Cerrah Mahallesi’nde evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #ceza #fetö #hapis #Bursa

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