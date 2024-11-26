Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı!
İnegöl ilçesinde, 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü Mehmet A. evinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.’yı (64), kırsal Cerrah Mahallesi’nde evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un 7 ilçesinde yarın su kesintisi uygulanacak
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- İYİ Parti'de Akşener krizi
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- Ankara’da konuşulan iddianame
- İmamoğlu'ndan, Tekin'e 'belgeli' kreş yanıtı
- Beşiktaş'tan Van Bronckhorst kararı!