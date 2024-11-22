Adana'da operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı!

Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile 11 yıl hapis cezası olan C.Y., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Adana'da operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:11

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'nin (60) Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezası olan C.Y.'nin ise (41) Kozan ilçesinde olduğunu tespit etti.

İki hükümlü ekiplerin operasyonuyla yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adana #ceza #firari #hapis

İlgili Haberler

39 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı!

39 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı!
Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı

Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı
54 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

54 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler