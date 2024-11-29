Hırsızlık hükümlüsünün rahatlığı 'pes' dedirtti, kahvehanede maç izlerken yakalandı

Bursa’da, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan Emrah Aktaş, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynadığı maçı izlerken yakalandı.

Hırsızlık hükümlüsünün rahatlığı 'pes' dedirtti, kahvehanede maç izlerken yakalandı
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:36

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan hükümlü Emrah Aktaş’ın Bağlaraltı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede maçı izlemek için bulunacağını tespit etti.

Maçın başlamasının ardından kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, Aktaş’ı televizyon karşısında yakaladı. Yakalanan hükümlü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aktaş, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi..


Etiketler: #Bursa #Bursa Nilüfer #hırsızlık

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