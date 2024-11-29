Hırsızlık hükümlüsünün rahatlığı 'pes' dedirtti, kahvehanede maç izlerken yakalandı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 29.11.2024 - 09:36

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan hükümlü Emrah Aktaş’ın Bağlaraltı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede maçı izlemek için bulunacağını tespit etti.

Maçın başlamasının ardından kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, Aktaş’ı televizyon karşısında yakaladı. Yakalanan hükümlü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aktaş, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi..