25 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:51

İZMİR ilinde 25 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:00.247-2024-07-25 13:00:07.163 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:00.247-2024-07-25 13:00:07.163 saatleri arasında Villakent; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:00.247-2024-07-25 13:00:07.163 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:18.583-2024-07-25 13:00:24.996 saatleri arasında Buruncuk; 404. Sk., 403. Sk., 402. Sk., 400. Sk., , Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., Çanakkale Asfaltı, Buruncuk Kalesi Mevki, 413. Sk., Buruncuk Cd., 412/1. Sk., 412. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:18.583-2024-07-25 13:00:24.996 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz48, İsimsiz97, 218 Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çanakkale Asfaltı, Çavuş Cd., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:18.583-2024-07-25 13:00:24.996 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:18.583-2024-07-25 13:00:24.996 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz5, İsimsiz96, 218 Sk., 203. Sk., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:18.583-2024-07-25 13:00:24.996 saatleri arasında Yıldırım; İsimsiz17, İsimsiz18, 35/6, 35/5, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:06.572-2024-07-25 16:00:13.351 saatleri arasında Irmak; , 819. Sk., 818. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:06.572-2024-07-25 16:00:13.351 saatleri arasında Zafer; 801. Sk., Evka 7 Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:12.624-2024-07-25 12:00:25.295 saatleri arasında Çukuraltı; 2041. Sk., 2101. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2097. Sk., 2096. Sk., 2095. Sk., 2094. Sk., 2093. Sk., 2092. Sk., 2090. Sk., 2089. Sk., 2087. Sk., 2085. Sk., 2084. Sk., 2083. Sk., 2082. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2078. Sk., 2077. Sk., 2076. Sk., 2075. Sk., 2074. Sk., 2073. Sk., 2072. Sk., 2071. Sk., 2070. Sk., 2069. Sk., 2068. Sk., 2067. Sk., 2066. Sk., 2065. Sk., 2063. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2058. Sk., 2056. Sk., 2055. Sk., 2054. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2046. Sk., 2045. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2039. Sk., , İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz79, İsimsiz164, 2203, 2268, 2111/1, Arif Sinan Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA, Efetur Cd., Mecidgökyokuşlu Cd., Sevgi Yolu Sk., Site İci Yol, Site İçi Yol, Yoll, Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Çıkmaz Sk., 2025. Sk., 2033. Sk., 2033/1. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2037. Sk., 2280. Sk., 2272. Sk., 2270. Sk., 2266. Sk., 2236. Sk., 2213. Sk., 2207. Sk., 2205. Sk., 2197/1. Sk., 2188. Sk., 2186. Sk., 2184. Sk., 2182. Sk., 2180. Sk., 2178. Sk., 2176. Sk., 2170. Sk., 2168. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2162. Sk., 2160. Sk., 2158. Sk., 2154. Sk., 2152. Sk., 2150. Sk., 2146. Sk., 2144. Sk., 2142. Sk., 2138. Sk., 2134. Sk., 2132. Sk., 2131/1. Sk., 2131. Sk., 2130. Sk., 2129. Sk., 2128. Sk., 2127. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2124. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2121. Sk., 2120. Sk., 2119. Sk., 2118. Sk., 2117. Sk., 2116. Sk., 2115. Sk., 2114. Sk., 2113. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2107. Sk., 2106. Sk., 2105/1. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:12.747-2024-07-25 17:00:20.072 saatleri arasında Sekiz Eylül; Küplücealtı, , 8 Eylül Öteyaka Sk., 134/1. Sk., 116. Sk., 134/2, Kır Ovası Kümesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:19.076-2024-07-25 15:00:28.616 saatleri arasında Osmangazi; 587. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., İbrahim Etem Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:26.341-2024-07-25 15:00:38.587 saatleri arasında Osmangazi; 588. Sk., 594. Sk., 596. Sk., İbrahim Galip Cd., 583. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:59.705-2024-07-25 15:00:08.622 saatleri arasında Osmangazi; 594. Sk., Yavuz Cd., 587. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:20.547-2024-07-25 13:00:33.498 saatleri arasında Atatürk; , 5645, 5617. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623, 5623. Sk., 5649 Sk., 5615. Sk., 5592. Sk., 5578 Sk., 5574. Sk., 5596 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:45.808-2024-07-25 15:00:56.795 saatleri arasında Ulamış; İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz2, İsimsiz6, HÜRRİYET, 4110, 1430, 1430. Sk., 1430/1. Sk., DÜZCE, Eğitim, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz3, , Hürriyet, Hürriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:45.808-2024-07-25 15:00:56.795 saatleri arasında Düzce; Çay Sk., Yukarı Sk., Torlak Mevkii, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz3, , HÜRRİYET, ahmet bey sokak, HACI AHMET SOKAK, TORLANKÜME EVLERİ , 4110, Azmak Mevki, Dere Sk., Değirmen Çk., Torlak Mevki, Torlak Küme Evler, Torlak, Lojman Cd., Kızılcayer Mevki, Kuşçu Sk., Koy Yolu, Kaya Sk., Kavukkavak Tepecik Yolu, Hürriyet Cd., Hereke Cd., Hacı Ahmet Sk., Hacı Ahmet, Durmaz Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:45.808-2024-07-25 15:00:56.795 saatleri arasında Turgut; İsimsiz7, İsimsiz6, Pınar Sk., İsimsiz5, İsimsiz4, Araplar Sk., Cumhuriyet Meydanı, eğitim, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz22, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, MANADERESİ , CAMİ , TURGUT, EĞİTİM, TURGUT, Cumhuriyet Cd., Okul Sk., Hürriyet, Gazi Sk., Gazi Paşa, Ege Sk., Depo Sk., Araplar, Çıkmaz, Çiçek Sk., Yakıcılar Sk., Demokrasi, Tepe Sk., Cami Sk., Cami, Bozyer Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 14:00:00.913-2024-07-25 16:00:15.513 saatleri arasında Cumhuriyet; 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210, 5211, 5211/2. Sk., 5211/3. Sk., 5211/4. Sk., 5211/5. Sk., 5211/6. Sk., 5212. Sk., 5214. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233, 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242 Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246, 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260 Sk., 5264. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270 Sk., 5272, 5272. Sk., 5276. Sk., 5277. Sk., 5279. Sk., 5283. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294, 5295. Sk., 5297. Sk., 5262. Sk., 5301. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5312. Sk., 5356, 5364. Sk., 5364/1. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370, 5369 SOKAK, 5371. Sk., 5373. Sk., 5375 Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5388, 5389 Sk., 5393, 5397. Sk., 5398. Sk., 5399, 5401. Sk., 5402, 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5157. Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5400, 5287, 5420, 5418, 5417, 5228/1, 5421, 5301, 5425, 5423, 5360, 5216, 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169, 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., , 5221, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 5165, İsimsiz36, 5391, 5286, 5385, 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5206 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 14:00:00.913-2024-07-25 16:00:15.513 saatleri arasında Payamlı; , 5066, 5093, İsimsiz8, 5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011, 5012. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5021. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5030, 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5045. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5056. Sk., 5058, 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5071. Sk., 5073. Sk., 5075, 5079. Sk., 5081. Sk., 5083. Sk., 5091. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., Barış Cd., DENİZ, Ege Caddesi, Karacaoğlan Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cad., Menderes Cd., Mimar Sinan Cd., Muhtar Süleyman Kara, S. Hasan Demirel Cd., Şehit F.İbrahim Öztürk Cad., Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök, Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 14:00:00.913-2024-07-25 16:00:15.513 saatleri arasında Atatürk; KARAKOÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 14:00:00.913-2024-07-25 16:00:15.513 saatleri arasında Bengiler; , 6213. Sk., 6215 Sk., 6215. Sk., 6222. Sk., 6224. Sk., 6224/1. Sk., 6226. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6232. Sk., 6234. Sk., 6236. Sk., 6238. Sk., 6240. Sk., 6242. Sk., 6244. Sk., Vatan Cd., Ürkmez Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:21.63-2024-07-25 10:00:28.007 saatleri arasında Rafet Paşa; 5056. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., 5156. Sk., 5153. Sk., 5057. Sk., 5055. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:35.691-2024-07-25 10:00:44.526 saatleri arasında Rafet Paşa; 5156. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., 5146. Sk., 5153. Sk., 5157. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:10.72-2024-07-25 11:00:19.344 saatleri arasında Rafet Paşa; 5148. Sk., 5150. Sk., 5146. Sk., 5149. Sk., Burak Reis elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 11:00:53.688-2024-07-25 12:00:00.475 saatleri arasında Rafet Paşa; 5173. Sk., 5357/1. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5360. Sk., 5366. Sk., 5362. Sk., 5361. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 12:00:02.056-2024-07-25 13:00:09.883 saatleri arasında Gökdere; Güvercin, , İsimsiz2, İsimsiz26, AKGÜL, Akgül, Akgül Sk., Ceylan Sk., Erdem, Erdem Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., Kale Sk., Nehir Sk., Çiğdem, İnci Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:21.783-2024-07-25 12:00:32.161 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7448/8. Sk., 7448/7. Sk., 7448/13. Sk., , 7448/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:39.763-2024-07-25 12:00:50.816 saatleri arasında Zübeyde Hanım; , Park İçi Yolu, 7448/7. Sk., 7448/13. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:53.972-2024-07-25 15:00:04.028 saatleri arasında Bostanlı; , 1735. Sk., 1787/1. Sk., 1809. Sk., 1810/1. Sk., 1811. Sk., Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., Cemal Bülbül Sk., Cemal Gürsel, Cemal Gürsel Cd., Şehitler Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 12:00:02.483-2024-07-25 15:00:20.114 saatleri arasında Zübeyde Hanım; , 7532. Sk., 7563/10, 7563/7. Sk., 7448/13. Sk., 7448/18. Sk., 7448/9. Sk., İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 12:00:18.567-2024-07-25 15:00:26.926 saatleri arasında Örnekköy; 7532. Sk., 7552. Sk., Nazım Hikmet, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:40.339-2024-07-25 12:00:46.308 saatleri arasında Ardıç; 5433. Sk., 5435. Sk., 5438, 5420. Sk., İsimsiz25, İsimsiz19, , 5423. Sk., 5422/1. Sk., Ic Yol, Çeşme Büyükliman Gençlik Kampı, 5426. Sk., 5432, İsimsiz51, 5427. Sk., 5428/1. Sk., 5429. Sk., 5430. Sk., 5431 Sk., 5431. Sk., 5431/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:45.808-2024-07-25 15:00:56.795 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:08.184-2024-07-25 16:00:15.178 saatleri arasında Sıra; BİBERİYE, MESTAN DAYI, 8001. Sk., HERCAİ, , İsimsiz3, TERE, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, RADİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:08.184-2024-07-25 16:00:15.178 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz11, İsimsiz12, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:08.184-2024-07-25 16:00:15.178 saatleri arasında Camiatik; , İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:53.674-2024-07-25 16:00:04.799 saatleri arasında Yenişakran; 3288/1. Sk., 3278/10. Sk., 323. Sk., 3315/1, 3315, 3288, 3278/12 Sk., 3323/2, 3323/1, İsimsiz196, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz192, İsimsiz179, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, MUHTAR EMİRALİ CAD., İsimsiz170, 3278/6, İsimsiz161, İsimsiz160, 3278/1, 3302/1, 1.ÇEVRE YOLU, , 3290, 3278/2, 3278/3, 3309, MUHTAR EMİR ALİ, 3278/9, 3278, KOCA MİMAR SİNAN, 3302. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 10:00:07.632-2024-07-25 15:00:53.816 saatleri arasında Zafer; 3042, 3043, 3057, 3052, BADEMLİK, İsimsiz20, Ziya Gökalp Cd., Radovıs Cd., Bademlik Cd., 3066. Sk., 3063. Sk., 3058. Sk., 3056. Sk., 3054. Sk., 3053. Sk., 3048. Sk., 3046, 3045, 3044. Sk., 3041, 3039. Sk., 3038, 3022. Sk., 3021. Sk., 3019. Sk., 3018. Sk., 3006. Sk., 3005, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:16.127-2024-07-25 15:00:26.148 saatleri arasında İsa Bey; TARİŞ ARKASI, , Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.092-2024-07-25 15:00:40.917 saatleri arasında Zafer; AKINCILAR, BADEMLİK, İNÖNÜ, Akıncılar Cd., 3064 Sk., 3062 Sk., 3061. Sk., 3060. Sk., 3059 Sk., 3050. Sk., 3049. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.092-2024-07-25 15:00:40.917 saatleri arasında 14 Mayıs; 4037, 4034, 4038, İsimsiz18, İNÖNÜ, 4102. Sk., 4036. Sk., 4035, 4033, 4030, 4009, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 10:00:16.318-2024-07-25 16:00:26.119 saatleri arasında Çürükbağlar; İsimsiz2, İsimsiz3, Pireveliler Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü, Çürükbağ Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 10:00:38.887-2024-07-25 15:00:51.067 saatleri arasında Atatürk; Arzu Sk., İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz20, İnönü Blv., İnönü Blv., GÖLET, GÖLET, Gençlik Cd., Gençlik Cd., Arzu Sk., , , İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 12:00:02.056-2024-07-25 13:00:09.883 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 13:00:39.157-2024-07-25 15:00:50.325 saatleri arasında Yenibağarası; elektrik kesintisi yaşanacaktır.