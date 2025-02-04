25 yaşındaki kadın iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti!
Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan (25), iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi.
Özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #batman #temizlik görevlisi #iş merkezi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- Ege’de deprem fırtınası