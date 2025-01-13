Polisi görünce camdan atladı: Demir korkuluğa düşerek öldü!
İstanbul Küçükçekmece’de polis ekiplerini görünce camdan atlayan 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç, demir korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup şahıs cadde üzerinde yürüdükleri sırada polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Yaşadıkları daireye kaçan şahıslardan bazıları, ekiplerin kendilerini kovalayarak binaya girdiğini görünce 1. katın penceresinden aşağı atladı. Arkadaşları gibi aşağı atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y.’nin (19) gövdesine bina girişindeki demir kapı korkuluğu saplandı.
Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, 3 kişi ise kayıplara karıştı.
Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla morga götürüldü.
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