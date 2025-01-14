Avustralyalı DJ, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:13

Güncelleme: 14.01.2025 - 15:13

Avustralyalı DJ ve model olarak tanınan Courtney Mills, Endonezya'daki tatil adası Bali'de konakladığı bir otelin balkonundan düşerek öldüğü bildirildi.

Mills'in, otel personelleri tarafından yerde yaralı olarak bulunduğu ve hemen ardından hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü belirtildi.

Ağır yaralanan Mills'in, iki gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mills'in balkondan nasıl düştüğüne dair bilgi verilmedi.

Mills'in ablası Kiana, kız kardeşinin ölümüyle ilgili olarak, “Çok erken kaybedilen bir hayatın yasını tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

Mills'in annesi ise kızını “büyük bir kalbi” olan “harika bir insan” olarak tanımladı.

İngiliz Sun gazetesine göre Mills, 2023 yılında yine tatile gittiği Bali'deki bir otelde merdivenlerden düşmüş ve bunun sonucunda beyin kanaması geçirmişti.