53 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.01.2025 - 20:37

Güncelleme: 25.01.2025 - 20:37

Olay, akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana geldi. Gülistan Yılmaz, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Yılmaz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.