25 yaşındaki Tuğçe cinayetinde katil zanlısı intihara kalkıştı
Eskişehir’de bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki kadının katil zanlısı olduğu belirlenen erkeğin, gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, bıçaklanarak katledildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün bir buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı.
YAKALANMADAN ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., kent merkezinde yürürken yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.’nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı.
Hastanede midesi yıkanan katil zanlısının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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