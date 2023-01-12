Eski Playboy modeli Kelsey Turner psikiyatrist cinayetinden hüküm giydi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:32

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:32

ABD'nin Las Vegas kentinde, Playboy Italia ve Maxim dergilerinde modellik yaptığı bilinen Kelsey Turner, psikiyatrist Dr. Thomas Burchard'ın ölümündeki rolü nedeniyle 10 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

New York Post'ta yer alan habere göre savcılar, Dr. Thomas Burchard 2019'da öldürüldü ve Burchard'ın cesedi Turner'ın arabası ile taşındı.

Savcılar, Burchard'ın yakın ilişkide olduğu 29 yaşındaki Turner'dan ayrılmak amacıyla Las Vegas'a geldi ancak, Turner'ın erkek arkadaşı Jon Kennison tarafından dövülerek öldürüldü iddiasında bulundu.

Habere göre, Kennison 71 yaşındaki Burchard'ı sopayla dövdükten sonra Turner'la bağlantılı bir aracın bagajına konuldu.

Başsavcı Yardımcısı Pamela Weckerly, Turner'ın ceza duruşmasında "Burchard ve Turner arasındaki ilişkide, çok sayıda müstehcen spekülasyon var. Davanın gerekçeleri ne olursa olsun Burchard-Turner ilişkisinin çıkar ilişkisi olduğunu gösteren unsur var" dedi.

Başsavcı Yardımcısı Weckerly, Turner için "Kendisini ve çocuğunu birkaç yıl boyunca maddi olarak destekleyen Burchard'ı, çölde arabanın arkasında çürümeye terk etmekten memnundu" ifadesinde bulundu

Birinci derece cinayetle yargılanan Kennison, 18 ila 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.