25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Bilecik'te yakalandı
Bilecik’te 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahsın Bozüyük’e geldiği bilgisine ulaştı.
Hemen harekete geçen ekipler yaptıkları operasyonda A.F.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Bilecik #Hapis Cezası #hapis
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