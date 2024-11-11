25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Bilecik'te yakalandı

Bilecik’te 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Bilecik'te yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:41

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahsın Bozüyük’e geldiği bilgisine ulaştı.

Hemen harekete geçen ekipler yaptıkları operasyonda A.F.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Bilecik #Hapis Cezası #hapis

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