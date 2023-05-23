Varank’tan eleştirilere ilginç yanıt: ‘Ben de TRT’ye hiç çıkmadım’

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.

Bakan Varank’ın söz konusu diyaloğu şu şekilde:

Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi.

Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?

Ersoy: Devlet imkânlarını daha çok kullandığınız yönünde.

Varank: Hangi devlet imkânını kullanmışız?

Par: Örneğin "TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar" diye net bir eleştirisi var muhalefetin.

Varank: Ben de çıkmadım TRT'ye.

Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız...

Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT'ye çıkmadım.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın çalışmasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Nisan-11 Mayıs döneminde TRT Haber ekranlarında 48 saat 45 dakika 53 saniye göründü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ayrılan süre ise 28 saat 53 dakika 54 saniye oldu.

Ana muhalefet partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na TRT Haber ekranlarında ayrılan süre ise yalnızca 32 dakika 23 saniye ile ifade edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise TRT Haber ekranlarında bir saniye bile yer bulmadı.