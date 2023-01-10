250 gram uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı

Eskişehir’de 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan Ömer Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:00
250 gram uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı
Abone Ol google-news

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli Ömer Ç.’yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Üzerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirilen Ömer Ç. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Ç., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


uyuşturucu tutuklandı eskişehir

En Çok Okunan Haberler