250 gram uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı
Eskişehir’de 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan Ömer Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli Ömer Ç.’yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Üzerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirilen Ömer Ç. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE KONULDU
Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Ç., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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