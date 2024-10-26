26 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SAKARYA'da 26 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SAKARYA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ilinde 26 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ERENLER ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, PİRAHMETLER mahallelerinde 101 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 110 NOLU SK., 111 NOLU CD., 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YANYOL, ESENCE, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK mahallelerinde 49 NOLU SK., D-100 YAN YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
AKYAZI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, KANARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 4034 SK., 7012 SK., 8002, 8002 SK., 8008, 8008 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8037 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8050, 8050 SK., 8126 SK., BATAKKÖY CD., NECATİ TEMEL CD., SEHIT FURKAN ÇELIK, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, CAMI, CIRIT, DEPO, ESENTEPE SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, RESADIYE mahallelerinde 2320., DERE, ISTIKLAL CD., MEŞELİ SK., SANAYİİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 17. CD., 18 NISAN, 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 19., 19. CD., 20., 20. CD., 2102. SK., 2128., 2141., 2142., 2202., 2202. SK., 2227., 2227. SK., 2307., 2314., 2316. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401. SK., 2402. SK., 2405., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 305. SK., 306. SK., 310. SK., 314. SK., 317., 318. SK., 321., 324., 326. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 335., 336. SK., 339., 340 SK., 340. SK., 342. SK., 346. SK., 347. SK., 349., 349. SK., 367. SK., 379. SK., 381. SK., 388., 389., 389. SK., 4005. SK., 4026 SK., 4028. SK., 4030., 4031. SK., 4056. SK., 4057. SK., 4058., 4060., 4065. SK., 4067. SK., 4069., 4070. SK., 4073. SK., 4074., 4075, 4078., 4083., 423., 4240. SK., 431., 4601. SK., 4605. SK., 525. SK., 533., 537. SK., 541. SK., 546 SK., 546., 547., 549. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 556., 557. SK., 561., 562., 564. SK., 566., 570., 576., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 598., 924., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ARALIK CD., ASIK, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR, BAL, BAS, BEYLERBEYİ KONAKLARI İÇİ YOLU, BOR, BOR SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CAMİİ SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇARK, ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SK., DEFNE, DEFNE SK., DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLBER SK., DOĞA SK., ENSAR, ENSAR SK., ERMİŞ SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FERAH, FERIK, FERIK CD., FEVZİBEY CAD, FİLİZ SK., FURKAN SİTELERİ İÇİ YOLU, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İŞLER SK., KARAKOL SK., KAYA SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEKLİK SK., KERVAN SK., KETEN SK., KILINÇ, KILINÇ SK., KOZA EVLERİ İÇİ YOLU, KUMRU SK., KUŞBURNU SK., KUTLU EVLER, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINISIK, MELİK, MERT SK., MESELI, MESUT, MESUT SK., NAZAR, NAZAR SK., NAZLI SK., NEŞE SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OZAN SK., ÖZER SK., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAHIN, SAHLAN, SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SEÇER SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ, SELÇUKLU, SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SERHAT, SERHAT SK., SORGUT, STADYUM, STADYUM CD., SULU SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜMBÜL SK., SÜZER SK., ŞAHİN SK., ŞAHLAN, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, ULUDAG, UZEL SK., VATAN, YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 18 NISAN CD., 2. CD., 2103., 2109., 2134., 2134. SK., 2141. SK., 2142. SK., 2212., 2218., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2321. SK., 2401., 2403. SK., 2405. SK., 2406., 2431. SK., 304. SK., 305., 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 310., 312. SK., 317. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 326., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 334. SK., 335. SK., 336., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 344. SK., 347., 353., 369. SK., 383., 391. SK., 4028., 4029. SK., 4069. SK., 4070., 4077. SK., 4081., 409., 411., 423 SK., 427. SK., 4600., 4600. SK., 4601., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4606., 533. SK., 535., 535. SK., 539. SK., 543. SK., 545. SK., 548. SK., 550. SK., 555. SK., 558., 568. SK., 576. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 63., 63. SK., 822. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ARALIK, ARALIK SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATLAS SK., AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAL SK., BAŞ SK., BH HUZUR LİVA 7 İÇİ YOLU, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., CAMI SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇARK CD., ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEMET, DILBER, DİLAN, DİLAN SK., DOGA, DORUK SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EFE, EFES SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENVER TOÇOĞLU CD., ESKI KAZIMPASA, EVREN, FATİH SK., FERAH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN CD., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, HANIMELİ SK., ISMET OCAKLI, IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İsimsiz149, İsimsiz153, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., İSTİKLAL CD., KARANFİL SK., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MERT, NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZİ SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SAKİN SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELAM SK., SELÇUKLU SK., SORGUT SK., SULTAN SARAYI, SUSAM SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞULE SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TÜRBE SK., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., ULUDAĞ SK., ÜNLÜ SK., YAZLIK SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YÜNÜAK, ZAMBAK SK., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 321 NOLU, 323 NOLU SK., 324 NOLU SK., 326 NOLU SK., 327 NOLU, 327 NOLU SK., 330 NOLU SK., 333 NOLU SK., 334 NOLU/2, 335 NOLU SK., 337 NOLU, 339 NOLU, 339 NOLU SK., 340 NOLU SK., 342 NOLU SK., 343 NOLU SK., 346 NOLU SK., 349 NOLU SK., 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 355 NOLU, 4032., 4033. SK., 4035., 4036. SK., 4039. SK., 4044. SK., 4051., 4051. SK., 4054. SK., 4080., 4080. SK., 4081. SK., 4082., 4201. SK., 4204. SK., 4207. SK., 4209., 4209. SK., 4210. SK., 4214., 4221., 4222. SK., 4224., 4225., 4226., 4229. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4235. SK., 4237., 4240., 4400., 4407. SK., 4409. SK., 4410., 4414., 4422., 4429. SK., 4430. SK., 4439., 4440. SK., 4441. SK., 4445. SK., 4447., 4448., 4448. SK., 4454. SK., 4455. SK., 4459., 4461., 4461. SK., 4462, 4468., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4480. SK., 4481. SK., 4482., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4497., ALTUG, ANI, ANI SK., BAHRIYELI, BAHRİYELİ CD., BAYRAK SK., BERRAK, BOYLAN, BOYLAN SK., ÇOKOL, DAHİ, DAHİ SK., DEREBOYU KONAKLARI İÇİ YOLU, DUMAN SK., EFE SK., FERİK CD., GEDIZ, GÖKÇE, GÖKKUSAGI SK., HAZAR, HEYBET, HEYBET SK., KAPLAN SK., KARABOGAZ, KARABOĞAZ, KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MELIK, MİLEN SK., NESET, NEŞET, NEŞET CD., ONUR SK., PEMBE SK., PLEVNE, PLEVNE CD, PLEVNE CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, SEBNEM, SEKER, SERÇE SK., SÜLEYMAN BINEK CD., ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE CD., VARLIK, VARLIK SK., VATAN CD., YAKUT, YAKUT SK., YENIKENT, YENIKENT/1, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, OZANLAR, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 18., 18. CD., 320 NOLU SK., 322 NOLU SK., 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 329 NOLU SK., 330 NOLU, 331 NOLU, 331 NOLU SK., 331 NOLU/1, 332 NOLU, 332 NOLU SK., 333 NOLU, 334 NOLU, 334 NOLU SK., 335 NOLU, 336 NOLU SK., 337 NOLU SK., 338 NOLU, 338 NOLU SK., 340 NOLU, 341 NOLU SK., 342 NOLU, 343 NOLU, 344 NOLU, 345 NOLU, 346 NOLU, 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU, 348 NOLU SK., 349 NOLU, 350 NOLU, 350 NOLU SK., 351 NOLU, 351 NOLU SK., 352 NOLU, 353 NOLU, 354 NOLU, 354 NOLU SK., 4034., 4034. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4050., 4050. SK., 4055. SK., 4058. SK., 4059., 4059. SK., 4060. SK., 4061., 4061. SK., 4063., 4063. SK., 4066. SK., 4067., 4076., 4076. SK., 4203. SK., 4205., 4205. SK., 4206. SK., 4208. SK., 4211. SK., 4213., 4213. SK., 4214. SK., 4215. SK., 4218., 4218. SK., 4219., 4219. SK., 4220. SK., 4222., 4223. SK., 4226. SK., 4230., 4230. SK., 4232., 4233., 4234., 4235., 4237. SK., 4238. SK., 4241. SK., 4242. SK., 4401., 4401. SK., 4402., 4403. SK., 4406., 4406. SK., 4407, 4410. SK., 4416., 4417., 4417. SK., 4418 SOK, 4418., 4418. SK., 4421., 4424., 4425., 4427., 4427. SK., 4430., 4432., 4432. SK., 4435., 4438., 4440., 4441., 4445., 4450., 4457., 4465. SK., 4470., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4479. SK., 448 NOLU SK., 4480., 4481., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4496., 4496. SK., AÇELYA SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AK SK., ALEV SK., ALTUĞ SK., ARALIK. CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASLAN SK., AY SK., AYDA SK., BAHRİYELİ, BAYRAK, BEGONYA, BEGONYA SK., BERRAK SK., CENNET CD., ÇOKOL SK., ECEM SK., ELA SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM SK., FIRAT, FIRAT SK., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI SK., GÜR SK., HANDE, HASIR, HAZAR SK., HİLAL SK., INANÇ, KARAMAN, KARAMAN SK., KİLİT SK., KORU SK., KURT SK., MANOLYA SK, NAR SK., NESET/1, NUH, PEMBE, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, RÜYAM, RÜYAM SK., SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN, SAZAN SK., SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK CD., SEKER CD., SELALE SK., SENLIK, SERÇE, SIFA, SÖGÜT, SULE, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT, ŞEHİT CD., ŞEHİT MUHİDDİN ÇELİK CD., ŞEHİTLER CD., ŞEKER CD., ŞENLİK SK., ŞİFA SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TELLİ SK., TOK, TURNA SK., TUZLA SK., ULUS, ULUS SK., UMUT, UMUT SK., YARGIÇ, YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 25., 26. SK., 27. SK., 30. SK., ATAK, ATAK SK., BAĞLAR CD., DAGKÖY, DAĞKÖY SK., ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAS, SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLI, TESELLİ SK., USTA SK., YEMİŞLİ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde DEGIRMEN, DEGIRMEN SK., KADER SK., MEHMETÇİK SK., MUSTAFA OCAK SK., NERGİS SK., ÜSTAD SK., YAGIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, MITHATPASA, SEKER, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEKER, YAĞCILAR mahallelerinde 192 NOLU SK., 195 NOLU, 780 NOLU, 781 NOLU SK., 782 NOLU SK., 783 NOLU SK., 784 NOLU SK., 807 NOLU SK., 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU, 815 NOLU SK., 818 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., 825 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., ANKARA. CD., BOYLU SK., ÇAY SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DALLI SK., DİRİ SK., FARABI, FİKRET SK., GÖKALP SK., KALE, KAVAKLAR CD., KENTPARK İÇİ YOLU, KIYI SK., KUDÜS CD., MELİK ŞAH SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKŞE SK., MESIRE, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., NADİR SK., ÖMÜR SK., ÖNDER SK., ÖREN SK., POYRAZ SK., STAD, STAD SK., ŞEHİT CENGİZ KARACA SK., ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, YALIM, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, ORHAN, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU, 1246 NOLU SK., 1247 NOLU SK., 1248 NOLU SK., 1250 NOLU, 1255 NOLU SK., 1277 NOLU, 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1345 NOLU, 1359 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU SK., 1374 NOLU, 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1379 NOLU, 1379 NOLU SK., 1380 NOLU, 1380 NOLU SK., 1381 NOLU, 1385 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1387 NOLU SK., 1388 NOLU, 1388 NOLU SK., 1389 NOLU, 1389 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1394 NOLU, 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1409 NOLU SK., 1410 NOLU SK., 1411 NOLU, 1411 NOLU SK., 1416 NOLU, 1421 NOLU SK., 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5010 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5051 NOLU, 5053 NOLU SK., 5073 NOLU SK., 5074 NOLU, 5074 NOLU SK., 5075 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 5078 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5242 NOLU SK., ADASLAR, ADAŞLAR SK., ATMACA, BESLER SK., BURCU SK., ÇAĞDAŞ SK., DEVOĞLU CD., DÜZGÜN SK., ENDAMLI SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER CD., GONCA_1, GÜL SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜZELLER SK., ILGAZ, KADİR SK., KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KEBİR SK., KIBRIS, KUMKÖY SK., MESUDİYE SK., MİMOZA SK., OTLAK SK., PEKTAŞ SK., SANAYİ CD., SANTIYE, SEÇKIN, SET ARKASI, SET ARKASI SK., SÖĞÜT SK., SÜLÜN, TUNA SK., UZAY SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM-2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DEMIRBEY, DEMİRBEY, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, POYRAZLAR, SAKARYA, SÜLEYMANBEY, ŞEKER, TEKELER, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1003 NOLU, 1003 NOLU SK., 1004 NOLU SK., 1005 NOLU SK., 1006 NOLU SK., 1008 NOLU SK., 1009 NOLU SK., 1011 NOLU SK., 1014 NOLU SK., 1015 NOLU SK., 1025 NOLU SK., 1048 NOLU SK., 1063 NOLU SK., 1064 NOLU SK., 1065 NOLU, 1066 NOLU, 1066 NOLU SK., 1071 NOLU SK., 1080 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 1120 NOLU, 1259NOLU, 1259NOLU SK., 1260 NOLU, 1260 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 1263 NOLU SK., 1273 NOLU SK., 1274 NOLU SK., 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1421 NOLU, 15 TEMMUZ, 32. SK., 37. SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU, 5008 NOLU SK., 5018 NOLU SK., 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5064 NOLU, 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5070 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5221 NOLU SK., 5238 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 605., 608. SK., 700 NOLU SK., 704 NOLU SK., 705 NOLU SK., 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., 728 NOLU SK., 729 NOLU SK., 747 NOLU SK., 8 NOLU SK., 970 NOLU SK., 973 NOLU, 979 NOLU SK., 982 NOLU, 985 NOLU SK., 988 NOLU SK., 990 NOLU SK., 992 NOLU, 992 NOLU SK., 993 NOLU SK., 995 NOLU, 995 NOLU SK., 996 NOLU SK., 997 NOLU, ADAPAZARI KARASU YOLU, AKAR, AKAR SK., ANKARA, ARK SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI SK., BAHÇECİK, BALKAN SK., BÜYÜKGAZİ SK., CEM SK., CEVIZ, ÇAM -1 SK., ÇAM1, ÇELEBİ SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇİĞDEM SK., DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE SK., DERMAN SK., DURAL SK., DURU SK., EGITIM, EGITIM SK., ELMAS SK., ESEN/1, GEBESLER, GEBEŞLER SK., GÜNEŞ SK., GÜRZ SK., HACI BAYRAMLAR, HAL, HALAS SK., HASRET SK., HOSNUT, KARAKAMIS, KARASU CD., KARASU YOLU/1, KARDELEN, KARDELEN SK., KERESTECILER, KIZILCIK SK., KÖPRÜBASI CD., LEYLEKLİ PARK İÇİ YOLU, MELTEM SK., NİNE SK., OYLUM SK., ÖGRETMENLER, ÖGRETMENLER SK., ÖZ SK., ÖZCAN, ÖZERK SK., PEHLIVANOGLU SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHA SK., SEHER, SEHIT MEHMET DURMUS, SILA SK., SULTAN SK., SULTAN- SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, ŞEHİT ALİ KAYA SK., ŞEHİT AST.ALİ KAYA SK., ŞEHİT AYHAN ERCAN SK., ŞEHİT FETHİ AKALIN SK., ŞEHİT HAMİT DENİZ SK., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., TABAK, TABAK SK., TEKELER SK., TUNCA SK., ÜNAL OZAN, YİĞİT SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, MITHATPASA, SEKER, SEMERCİLER, ŞEKER mahallelerinde 192 NOLU, 195 NOLU SK., 588 NOLU, 608., 780 NOLU SK., 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 816 NOLU, 816 NOLU SK., 817 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., A. NEJDET GÜVEN CD., AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BADEM SK., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, DEGERLI, DEĞERLİ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, FULYA SK., GÖKÇE SK., KALE SK., KANCA SK., KUDÜS, ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, ÖREN, PELİN SK., SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SASKİ İÇ YOLU, SEDAT KİRTETEPE CD., SEFA SK., SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SEHIT SELÇUK ESATOGLU SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, TÜL SK., TÜMEN, TÜMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, ORHAN, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU, 1238 NOLU SK., 1239 NOLU SK., 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1249 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., 1303 NOLU SK., 1304 NOLU, 1305 NOLU, 1305 NOLU SK., 1308 NOLU, 1311 NOLU SK., 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1318 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1362 NOLU SK., 1365 NOLU SK., 1367 NOLU, 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1387 NOLU, 1392 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1404 NOLU, 1405 NOLU SK., 1414 NOLU SK., 1415 NOLU SK., 1416 NOLU SK., 1419 NOLU SK., 1425 NOLU, 5003 NOLU, 5006 NOLU SK., 5018 NOLU, 5020 NOLU SK., 5038 NOLU SK., 5053 NOLU, 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 51 NOLU, 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5207 NOLU, 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5244 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, ANKARA CD., ARAR SK., ATAR, ATAR SK., BANKALAR CD., BESLER, BULAN SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., DENİZ SK., DEVOGLU, DEVOGLU CD., GAYE, GAZELLER, GONCA SK., GÖL, GÖL SK., GÖNÜL SK., GÜZELLER, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., HAYAT, HAYAT SK., ILGAZ SK., KARASU YOLU, KIBRIS SK., KINALI SK., KOVAN SK., KUM SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MESUDIYE, MIMOZA SK., PEKTAS, PUL SK., REİS SK., SAADET, SAADET SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., T.AHMET EFENDI, T.AHMET EFENDİ SK., TAŞLI SK., TEK SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK., TUNA, UHUD SK., UYGUN SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK., YENİ ÇARŞI SK., YILDIRIM2, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, POYRAZLAR, SAKARYA, SEKER, SÜLEYMANBEY, ŞEKER, TEKELER, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1.GEÇİT SK., 1010 NOLU SK., 1012 NOLU, 1013 NOLU, 1013 NOLU SK., 1016 NOLU SK., 1023 NOLU, 1023 NOLU SK., 1024 NOLU, 1024 NOLU SK., 1027 NOLU SK., 1028 NOLU, 1034 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1057 NOLU, 1062 NOLU SK., 1065 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1067 NOLU, 1067 NOLU SK., 1068 NOLU, 1068 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 1083 NOLU SK., 111 NOLU, 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1258 NOLU SK., 1264 NOLU SK., 1266 NOLU SK., 1267 NOLU SK., 1272 NOLU SK., 1358 NOLU, 1362 NOLU, 1363 NOLU, 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1423 NOLU, 249 NOLU SK., 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5017 NOLU, 5052 NOLU, 5212 NOLU SK., 5221 NOLU, 5222. SK., 5243 NOLU, 606. SK., 710 NOLU, 710 NOLU SK., 711 NOLU SK., 712 NOLU SK., 713 NOLU SK., 714 NOLU SK., 719 NOLU SK., 731 NOLU SK., 897 NOLU SK., 966 NOLU, 966 NOLU SK., 972 NOLU SK., 974 NOLU, 979 NOLU, 980 NOLU SK., 982 NOLU SK., 984 NOLU SK., 988 NOLU, 989 NOLU SK., 990 NOLU, 994 NOLU SK., 997 NOLU SK., AÇIK SK., AĞA SK., ALKAN SK., ATALAR SK., BAĞLI SK., BAHÇECI, BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BARIŞ SK., BAYRAMLAR SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -2 SK., ÇAM2, ÇAYIRLI, ÇİFTÇİ SK., DİP SK., DÖNER SK., EĞİTİM SK., ESEN, ESEN. SK., GEZİCİ SK., GÜLCE SK., GÜNES, HANCI SK., HANDE SK., HOS SK., HOŞ SK., HOŞNUT SK., İNCE SK., KARAKAMIS CD., KARAKAMIŞ CD., KARASU, KARASU YOLU/3, KİPA AVM-ADAPAZARI, KLAVUZ SK., KORULUK, KORULUK SK., KOŞAR SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI YOLU, KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., MEZARLIK, ONUR, ONUR SK., ORUÇ SK., ÖĞRETMENLER SK., PEHLİVANOĞLU SK., POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANAYI CD., SEHER SK., SEHIT NACI ÇAKAR, SEHIT NEDIM ÖZPOLAT, SENA SK., SILA, SÜLEYMANBEY CD., ŞEHİT ADİL UMUTLU SK., ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT SK., ÜNAL OZAN CD., YAREN, YAREN SK., YAYLA, YENI, YENİCAMİ BULVAR, YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 3. SK., 3002 NOLU SK., 311 NOLU CD., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZCE OSMANIYE, KARAMAN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 17. SK., 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 308 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 35. SK., 36. SK., 44. SK., 5. SK., 8. SK., ASIR, ASIR CD., CANSU SK., IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA, MEVLANA CD., SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KAYRANCIK mahallelerinde 13. CD., 1497 KÜME EVLER, 1501 KÜME EVLER, 1502 KÜME EVLER, 1509 KÜME EVLER, 1510 KÜME EVLER, 1511 KÜME EVLER, 1514 KÜME EVLER, 1515 KÜME EVLER, 1516 KÜME EVLER, 1518 KÜME EVLER, 1519 ADA KÜME EVLERİ, 1520 KÜME EVLER, 1521 KÜME EVLER, 1522 KÜME EVLER, 1523 KÜME EVLER, 1525 KÜME EVLER, 1526 KÜME EVLER, 1527 KÜME EVLER, 1534 KÜME EVLER, 1535 KÜME EVLER, 1537 KÜME EVLER, 1539 KÜME EVLER, 1541 KÜME EVLER, 1542-, 1543 KÜME EVLER, 1545, 1548 KÜME EVLER, 1550 KÜME EVLER, 1551, 1551 KÜME EVLER, 1552 KÜME EVLER, 1554 KÜME EVLER, 1555 KÜME EVLER, 1556 KÜME EVLER, 1557 KÜME EVLER, 1558 ADA KÜME EVLERİ, 1559 KÜME EVLER, 1565 KÜME EVLER, 1568 KÜME EVLER, 1569 KÜME EVLER, 1570 KÜME EVLER, 1571 KÜME EVLER, 1572 KÜME EVLER, 1573, 1573 KÜME EVLER, 1577, 1583 KÜME EVLER, 1591 KÜME EVLER, 1592 KÜME EVLER, 1593, 1595. KÜME EVLER, 1596 KÜME EVLER, 1596 KÜME EVLER, 1598 KÜME EVLER, 1600, 1600 KÜME EVLER, 1602 KÜME EVLER, 1603 KÜME EVLER, 207. CD., 2070 NOLU, 2071. SK., 2078. SK., 2080. SK., 2081. SK., 2084 NOLU, 2085 NOLU SK., 2094 NOLU, 2096 NOLU, 210., 2101 NOLU, 2105 NOLU, 2111 NOLU SK., 2121 NOLU SK., 2123. SK., 2137 NOLU, 2141 NOLU, 215., 2150 NOLU, 2153 NOLU, 224. CD., DOLUNAY SK., NAZLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KARAPINAR, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1546 KÜME EVLER, 1578 KÜME EVLER, 1586 KÜME EVLER, 1587 KÜME EVLER, 1588, 1590, 1602-, 1603, 1607, 1607 KÜME EVLER, 1610 KÜME EVLER, 1611, 1611 KÜME EVLER, 1612 KÜME EVLER, 1613, 1614 KÜME EVLER, 1617 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 1626 KÜME EVLER, 1627 KÜME EVLER, 1630 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1638 KÜME EVLER, 1639, 1639 KÜME EVLER, 1640 KÜME EVLER, 1641 KÜME EVLER, 1649 KÜME EVLER, 1650-, 1651 KÜME EVLER, 1652 KÜME EVLER, 1653-, 1653 KÜME EVLER, 1655, 1665 KÜME EVLER, 1665 KÜMEEVLER, 1670 KÜME EVLER, 1671 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1676, 2015 NOLU, 2016 NOLU SK., 2017 NOLU, 2027 NOLU, 2034 NOLU, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU, 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2135 NOLU SK., 2135. SK., 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2169 NOLU, 217 NOLU CD., 2171 NOLU, 2174 NOLU, 2175 NOLU, 220 NOLU CD., 221., 226, 226., 227, 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., ADAPARK PARK İÇİ YOLU, AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL, AL SK., ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., ATALAY CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAPINAR, KARAPINAR CD., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVAKLI/1, KIRMIZI, KIRMIZI SK., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SEHIT HIKMET CAN, SITELER, SİTELER, ŞEHİT HİKMET CAN CD., TUGBA SK., ÜNIVERSITE, YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKENT PARKI İÇİ YOLU, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1. ARA SK., 148. SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1725 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4124 NOLU SK., 413., 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4144 NOLU SK., 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., AKPINAR SK., CEVAT UNCUOGLU CD., FETİH CD., HASTANE, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF CD., YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAMYOLU, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, GÖKTEPE, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKAMIŞ, KARAKÖY, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, TEKELER, TURNADERE, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1001, 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1302. SK., 1307. SK., 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 2201. SK., 3070 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., 5404. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5502 NOLU, 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU, 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5568 NOLU SK., 5577 NOLU, 5577 NOLU SK., 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 5837 NOLU, 5839 NOLU, 903. SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ANKARA, CD., ANKARA/4, BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇAVUŞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇİFTLİK CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., ESENCE CD., GIZEM, GİZEM CD., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., GÜN1, HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HIZAR, HIZAR SK., ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KALEM, KALEM SK., KARAKÖY CD., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KAVACIK, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KERESTECİLER CD., KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOĞAN CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., NESELI, NEŞELİ SK., NEVİYE CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, SELANIK, SELANIK CD., SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/1, SET ÜSTÜ/2, SETALTI, SETALTI CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., TASLIK, TAŞLIK CD., TOMRUK SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK., YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI, TEKELER mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU, 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU, 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., ATIK, ATIK SK., BESEVLER, BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DERELI, DERELİ SK., DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN, FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KAYRANCIK/1, KIVRIM, KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM/2, MÜEZZIN IBRAHIM/7, MÜEZZİN İBRAHİM SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TASKISIGI CD., TEZ SK., TOPRAK, UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1714 KÜMEEVLER, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 444 NOLU, 444 NOLU SK., 447 NOLU SK., 449 NOLU, 449 NOLU SK., KARAGÖZ SK., KAYNARCA, KAYNARCA CD., ŞEHİT BİROL ELMAS CD., ŞEHİT MUZAFFER EKMEN SK., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 441 NOLU SK., 442 NOLU SK., 443 NOLU SK., 445 NOLU SK., 446 NOLU SK., 447 NOLU, 450 NOLU SK., 451 NOLU SK., SAHA YOLU SK., SEHIT BIROL ELMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARASU ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AZIZIYE, AZİZİYE, KARASU, KUYUMCULLU, KUYUMCULU, YALI mahallelerinde 1012 SK., 102. SK., 15/1, 154, 250 SK., 253. SK., 259. SK., 343 SK., 365, 365 KÜME EVLER, 590, 590 SOK., 591, 594, 595, 596, 597, 597/2, 598, 599, 599 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALAN, ALAN SK., BESEVLER/1, BESEVLER/5, BESEVLER/6, BÜYÜK MELEN CD., ÇAYIR ALAN, ÇAYIR ALAN SK., DAGKUSLU, DAĞKUŞLU SK., DOĞU KARADENİZ CD., ERGUVAN, GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., HIRADERE, HIRADERE SK., HİLAL CD., KENAN TURAL CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KUMSAL SİTESİ İÇ YOLU, KÜÇÜK BOGAZ, KÜÇÜK BOĞAZ, KÜÇÜK BOĞAZ SK., MADEN DERESI, MERKEZ, MERKEZ-, MERKEZ SK., MERKEZ/11, ORTA, ORTA MERKEZ, ORTA MERKEZ SK., ORTA SK., SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU, SALIKAYA YOLU SK., YUKARI (KARASU), YUKARI (KARASU) SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde MADEN DERESİ, MADEN DERESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1018 KÜME EVLER, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
HENDEK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KALAYIK, SARIDEDE, YESILKÖY, YEŞİLVADİ mahallelerinde AVRUZ, BAĞDAT CD., DR. CEVDET ŞAHİNLİ, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, IHLAMIRLAR, IHLAMIRLAR SK., MERKEZ_16, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARİFİYE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 15, 16 SK., 17 SK., 22, 22 SK., 22. SK., 23, 23 SK., 23. SK., 48. SK., 59, 6 SK., 9, ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, AKASYA SK., ALPEREN, ANIL, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BEREKET SK., BİRLİK SK., ÇAKIL SK., ÇİLEK SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, ESKİŞEHİR CD., FUNDA, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., GÜZEL SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., HILAL, IHLAMUR SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARLI, KARTOPU, KARTOPU SK., KATIP, KIBAR, KINALI, KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., MEYDAN, MEYDAN SK., NARLI SK., NERGIZ, NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., PARK SK., PARS SK., SALKIM, SALKIM SK., SAN, SANAYİ, SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, SÜMBÜL, ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., TALIP, TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAMAÇ SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YURT, YURT SK., ZAKKUM SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 14:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ASYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KAYNARCA ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16020, 34002, 34005, 34006, 34008, 34009, 34014, 34016, 34018, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY/7, GÜVEN SK., HUNLAR, KOVA, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, NEVRİN SK., ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KAYNARCA ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU mahallelerinde 16001, 16018, 16019, 34003, 34010, 34011, 34019, 34020, 34021, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DUDUKÖY İÇ YOLU, GÜVEN, HAYELLER SK., KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA SK., KURUDERE, MEVCUTLAR SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KAYNARCA ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 34023, 36009, ASAGINEVRIN, DAĞ AĞZI, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEYVE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3210., 3352., 930., 932., 948., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., ESEN SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KAVAKLAR_1, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TASKENT, TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YILDIZ SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3355., İHSANİYE SK., SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3104., 3105., 3304., 3305, 4101., 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK SK., ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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