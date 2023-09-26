26 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 26 Eylül 2023 hava durumunu yayımladı. Buna göre, bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte 26 Eylül 2023 Salı yurt genelinde dava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- 'Dilan-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci dahil oldu
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!