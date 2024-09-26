26 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:37

SAKARYA ilinde 26 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/2, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE/1, NAILIYE/3, NAİLİYE, NAİLİYE CD., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., PAZARKÖY SK., SAMANPAZARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CIRIT, DEPO, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, DEGIRMENDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, CIVEK, TAŞBURUN SK., TEPE, TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BOZTEPE SK., CİVEK SK., REŞADİYE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ, DURMUŞLAR mahallelerinde BELDİBİ, MERKEZ SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde GİZEM CD., ŞENGÜL SK., YOKUS, YOKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI, KARADERE mahallelerinde HACI ARİF BEY SK., KARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, MESE, SEHIT ALI/1, ŞEHİT ALİ SK., YÖRÜKLER. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI mahallelerinde ALTINDAG SK., HACI ARIF BEY, HACI ARIF BEY SK., SU DEPOSU SK., SU DEPOSU SK., VAKIF CD., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 1232 NOLU, 1232 NOLU SK., 1234 NOLU, 1239 NOLU, 1260 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, DEVOGLU, DEVOĞLU CD., KANAL SK., NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI KİRAZCA, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEREFİYE mahallelerinde 119. SK., 1201, 1201 SK., 1203 SK., 1205, 1302 SK., 1303, 1303 SK., 502 SK., 506, 510, 510 SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., SAKARYA CD., SEKERLER, SEREFIYE, ŞEKERLER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde OVALI, OVALI SK., SAN, SINIR, ŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 509. SK., 609, 903 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 918, 918 SK., 920, ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KEMALIYE CD., KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 905, 905 KÜME EVLER, 911, 912 SK., 915, KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARDIBI, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 914 KÜME EVLER, 916, ÇINARDIBI, KEMALIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., FATIH, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORTA mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSU, AKSU SK., ALSANCAK, BALÖZÜ, BEGONYA, BEKTAŞ, ÇIÇEK, ESEN SK., FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., HÜSNÜ AYDIN CD., KARŞIYAKA CD., KUMRU, KUMRU CD., MÜRTEZA YÜKSEL, NECATIBEY, NECATİBEY CD., ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., SARICA, SARIÖZ SK., SELVI, STAT, STAT CD., STAT/1, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., YONCA 1., YONCA CD., YURT SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 332, 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 374, 384 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 554 SK., 555, 555 SK., 557, 557 SK., 558 SK., 559, 561, 562 SK., 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569, 569/1, 570, 571, 571 SK., 574, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 596, 599 SK., AKPINAR CD., ERGUVAN CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., HASTANE CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1028- KÜME EVLER, ANAFARTALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, AZIZIYE, AZİZİYE, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KONACIK, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1, 10, 1003 SK., 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1016/1. SK., 1027, 1028 KÜME EVLER, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036 KÜME EVLER, 13, 131 SK., 137, 137 SK., 137/1 SK., 14 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 15 SK., 153 SK., 153/1, 155 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 16 SK., 161 SK., 166, 166 SK., 168, 17 SK., 180 SK., 19 SK., 2, 2 SK., 232 SK., 239, 263, 267, 267 SK., 27 SK., 270, 274, 277, 28, 284 SK., 29, 29 SK., 3, 30, 30 SK., 30. SK., 301/1, 33, 33 SK., 330, 35, 35 SK., 37, 372 SK., 376 SK., 377. SK., 378 SK., 38, 380 SK., 381, 383 SK., 384, 389, 390, 390 SK., 391. SK., 392, 392. SK., 393, 393 SK., 395, 4, 5 SK., 5., 562, 60, 627/1 SK., 7., 830 SK., ABANOZ, ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALT, ALT SK., ANAFARTALAR, ANKARA CD., ASAGI_20, AYDINLILAR, BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, DEMOKRASİ CD., DENIZ, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., ISTANBUL CD., İSTANBUL CD., KAHYALAR, KASALTI, KAŞALTI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK CD., KULAK SK., merkez, MERKEZ/1, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ/9 SK., MİMAR SİNAN, NEHİR CD., ÖRNEK SK., PLAJ, POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., RIHTIM, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SAKARYA, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI 10, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14. CD., 15/1, 542, 543, 543 SK., 556, 558, 560, 561 SK., 563, 573, 580, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Eylül Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, KUYUMCULU, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 1016, 1016 KÜME EVLER, 11, 12, 12 SK., 13 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14, 154 SK., 155, 155/1 SK., 156/1 SK., 159 SK., 160 SK., 163 SK., 164 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168 SK., 169, 169 SK., 17, 171 SK., 172/2 SK., 18 SK., 20 SK., 226 SK., 234, 234 SK., 24 SK., 25 SK., 26 SK., 261, 262, 262 SK., 274 SK., 275 SK., 276 SK., 278, 279, 28 SK., 284, 3 SK., 30. SOK, 300, 300 SK., 301/1 SK., 32, 34, 34 SK., 36, 372/1 SK., 376, 376. SK., 378. SK., 379 SK., 379. SK., 380, 381. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 386, 386 SK., 386. SK., 388, 388 SK., 389 SK., 39, 4 SK., 5020, 5024, 5034, 6 SK., 61 SK., 7 SK., 8 SK., 9 SK., ABANOZ SK., ACARLAR, ALICILAR, ALICILAR SK., ANKARA, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., ÇAKIR AAHMET SK., ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZKÖY İÇ YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HIRADERE SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İPSİZ RECEP CD., KARASU KAYNARCA YOLU, KISLA, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ/10, MERKEZ17, MİMAR SİNAN CD., NEHIR, ÖRNEK, PARK MEYDANI SK., PLAJ CD., RIHTIM CD., SAHIL, SAHİL CD., SANAYİ CD., SISMAN, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ SK., ÜST, VILLA, VİLLA CD., YENİ, YESILTEPE, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR, ÇIFTLIK YAYLASI, GÖKÇESARAY, KASIKÇISEYHLER MERKEZ, KAŞIKÇIŞEYHLER, KILAVUZLAR YAYLASI, MUSTANLAR MERKEZ, TASYATAK mahallelerinde BEYGÜBET YAYLASI, ÇIFTLIK MAH. YAYLASI YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ YAYLASI, GÖKÇESARAY YAYLA EVLERI YOLU, KASIKÇISEYHLER MERKEZ KÖY YOLU, KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KILAVUZLAR YAYLASI YOLU, MUSTANLAR YAYLASI YOLU, TASYATAK, TAŞYATAK SK., YANIK YAYLASI, YAYLAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR, HACIYAKUP mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AYDINLAR SK., HABIBLER, KABAKLAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESME, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZIM, AZİM KÜME EVLER, BADEM SK., BEYZA, BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., D-100 KARAYOLU CD., DINÇ, EKİN, HALIT ÇELIKOGLU, HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN, IBRAHIM ÖGRETMEN SK., İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., İSTANBUL, KAMER, KAMER SK., KARTOPU, RANA SK., SEBAT, UYAR SK., YONCA, YONCA SK., YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, ORTA mahallelerinde HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., ORHAN GAZI CD., ORHANGAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 2008, BARIŞ CD., HÜRRİYET, ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1009, 1011, 1015, BALCILAR CD., İNCE SK., KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1017, ÇINAR SK., GAZİ SK., HALIT MOLLA, KIRAZ SK., NİLÜFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 2007, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK CD., BAHAR SK., BARIŞ, CAMI CEDIT/18, CAMİ, ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, DAMLA SK., EGEMENLİK, EZGİ SK., GÜNAY SK., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, KARDELEN SK., KOCAALAN, KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., ORKİDE SK., RAŞİT GÖNÜL SK., SANAYI, SEHIT MEHMET KIRAN SK., SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, ŞEREF, YAHYA GÖNÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1018, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, ACILIK CD., ADNAN MENDERES CD., ATATÜRK/8, AY SK., BEYAZ SK., CESUR, CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., DEMET SK., FATIH SULTAN MEHMET, HALİT MOLLA CD., IHLAMUR SK., ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, LALE, LALE SK., ÖĞÜT SK., PAPATYA SK., RASIT GÖNÜL, SALKIM SK., SEKER, SELVİ SK., SEREF, SÖĞÜTLÜ YOLU, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK mahallelerinde 1858., 2501., 2503., 2506., 2901., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4061., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, SAÇLIK, SAÇLIK SK., YUKARI BAGLARBASI/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 4064., KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 22002. SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., BAĞDAT SK., ÇESMEBASI, ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., DEĞİRMEN SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAPÜRÇEK CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ3, MERKEZ4, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ACILIK SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BAĞDAT CD., CAMİ SK., FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, İsimsiz92, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.