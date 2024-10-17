26 gündür kayıp... 24 yaşındaki Fatmanur’dan haber alınamıyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:14

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:14

Bucak ilçesinde 21 Eylül’de evinden armut toplamak için ayrılan 24 yaşındaki Fatmanur Elibol’dan o günden beri haber alınamıyor. 2 çocuk annesi Elibol, kaybolduğu günün ardından ailesiyle son olarak 25 ve 26 Eylül’de iki kez telefonla iletişim kurdu ve bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesi, genç kadının hayatından endişe duyuyor.

Kayıp Fatmanur Elibol’un annesi Fatma Avcı, kızının son olarak kayınvalidesi ve kayınpederinin evinden "Armut toplamaya gidiyorum" diyerek ayrıldığını belirterek, kızlarının en son Bucak’ta “Üçgen” olarak bilinen kavşakta görüldüğünü dile getirdi.

"KIZIM ÖLÜ MÜ SAĞ MI BİLMİYORUZ"

Kızlarının hayatından şüphe ettiklerini dile getiren anne Fatma Avcı, kızının kaybolmasının ardından güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğunu söyleyerek, "Her yerde kızımı arıyoruz, ne ölü ne diri bir haber alamıyoruz. Kızımın sağ mı ölü mü olduğunu öğrenmek istiyoruz, bu belirsizlik dayanılmaz" dedi.

Avcı, çaresizlik içinde devlet yetkililerinden ve yurttaşlardan yardım beklediklerini vurguladı.

"KİMSE BU ACIYI YAŞAMASIN"

Avcı, kamuoyuna yaptığı çağrıda, kızının iki küçük çocuğunu asla terk etmeyeceğini belirterek, "Kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. İki küçük çocuğu var, onları bırakıp gitmezdi. Günlerdir uykusuzum, yemek yiyemiyorum. Çocuğumla her gün konuşurdum, hiçbir şekilde ortadan kaybolmazdı. Ne olur, gören ya da bilen varsa bize ulaşsın. Herkesin evladı var, kimse bu acıyı yaşamasın" dedi.

"ÖLÜ YA DA DİRİ HABER ALMAK İSTİYORUZ"

Fatmanur Elibol’un babası Hüseyin Avcı ise İstanbul’dan aldığı haber üzerine Burdur’a geldiğini ve güvenlik güçlerine başvurduklarını belirtti. Ancak günlerdir yapılan aramalara rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden Avcı, "Kızımızın durumunu bilmiyoruz. Öldü mü, kaçırıldı mı, hiç haber yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz, iki küçük çocuk annesiz kaldı" ifadesini kullandı.