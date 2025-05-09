26 kişiye mezar olmuştu... Yağmur Apartmanı davasında, sanık mimardan 'imar barışı' itirafı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:33

Güncelleme: 09.05.2025 - 13:34

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı davasının ikinci duruşmasında sanıklar binayı projeye uygun yaptıklarını, yıkımın ruhsat dışı yapılanlardan kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, belediye personelleriyle ilgili dosyanın davayla birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi Ahmet Kefsiz, yapı ruhsatlarında imzaları bulunan proje müellifleri mimar Muhammet Kariptaş, mimar Mustafa Dedeoğulları, inşaat mühendisi Mehmet Yunus, inşaat mühendisi Gökhan Saydam, inşaat mühendisi Mehmet Köse, inşaat mühendisi Ayşegül Ezgi Çakıcı ve müteahhidin oğlu inşaat mühendisi Emre Kefsiz hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz sekiz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan üç kişi katıldı.

SANIK MÜHENDİS ÇAKICI: "PROJEYE UYGUN YAPTIM"

Duruşmada konuşan inşaat mühendisi Ayşegül Ezgi Çakıcı, "2001 yılında zemin artı beş kat şekilde anlaştıklarını, teknik olarak zemin artı üç kat olarak inşa edilmiş binaya yapı kullanım alındı. Dönemin mimarlık projesine uygun olarak yaptım. Sonra inşa edilen ruhsatsız yapıların binanın yıkımına etkisinin araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık Mehmet Köse, Yağmur Apartmanı ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, karşısındaki binayı yaptığını söyledi.

"İMAR BARIŞINDA YAPILAN FAZLALIKLAR BİNANIN DENGESİNİ BOZDU"

Mimar Mustafa Dedeoğlu ise binanın zamanına uygun şekilde yapıldığına emin olduğunu kaydederek, "İmar barışından fazlalıklara gidilmiştir. Bundan kaynaklı binanın dengesinde değişim meydana gelmiştir" diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Denizcan Akpek, "bilinçli taksirle" yargılanan sanıkların "olası kastla" yargılanması talebini mahkeme kabul etmedi. Müştekiler, binanın altındaki marketin kolon kestiğini iddia etti.

"BELEDİYE PERSONELLERİ DE DOSYAYA EKLENECEK"

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Duruşmada, belediye personelleriyle ilgili dosyanın Yağmur Apartmanı davasıyla birleştirilmesine karar verildi.