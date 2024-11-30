Yağmur Apartmanı'nda 26 kişi yaşamını yitirmişti: Firari mühendis yakalandı!

Hatay'da 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı’yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul’da gözaltına alındı.

Yağmur Apartmanı'nda 26 kişi yaşamını yitirmişti: Firari mühendis yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:51

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianamede 8 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşmanın 13 Şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.


Etiketler: #hatay #deprem #gözaltı

İlgili Haberler

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!
Son dakika deprem haberi: Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması

Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler