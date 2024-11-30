Yağmur Apartmanı'nda 26 kişi yaşamını yitirmişti: Firari mühendis yakalandı!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:51

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:51

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianamede 8 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşmanın 13 Şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.