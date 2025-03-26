26 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:55

KOCAELİ ilinde 26 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 360., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 424. SK., 425. SK., 426. SK., 427., 428. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 440., 440. SK., 442. SK., 446. SK., 447. SK., 449. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2. SK., 480. SK., 484. SK., 485., 489., 489. SK., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 537. SK., 541. SK., 546. SK., 547. SK., 584. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2. SK., 605/3. SK., 611. SK., 646. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., KARADENİZ CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2042. SK., 2044. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ESKI KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2135. SK., SOKULLU CD., UYURSU, UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:45-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., ANSA, DEMOKRATLAR, HANIMELİ SK., MURGUL SK., NUSRET, PINAR CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1046/2., 1052/1. SK., 1052/2. SK., 1053. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1122., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., KAVAK CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1760. SK., 1767. SK., 1768. SK., 1769. SK., 1771., 1771. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1784. SK., IBRAHIM AGA, RAHMİ DİBEK CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3841, 3843., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334., 4334. SK., 4337., ALEMDAR CD., ATATÜRK CD., ÇEŞME SK., DEĞİRMENALTI SK., ELVAN SK., GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KÖYSUYU SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., PAPATYA SK., SANCAK, SANCAK CD., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., VİŞNE SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YEDİYER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OLUKLU mahallelerinde 10. SK., 21. SK., 2923., 2926., 54. SK., 57. SK., 61. SK., 62. SK., 67. SK., 77. SK., 83. SK., 9., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99. SK., AKTAŞ SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM SIT, BEKİR ÇOBAN SK., BENLI, BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., CELAL ATİK CD., CEVİZ SK., ÇAĞATAY SK., EREN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KETEN TARLA SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NASUH AKAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., YAŞAR DOĞU CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OVACIK mahallelerinde 11. SK., 52., 58. SK., 60. SK., 63. SK., 65. SK., 73. SK., 8. SK., 86. SK., 9. SK., 92. SK., 93., 99., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., ASLAN SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAM ŞİT CD., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EŞREF SK., HALİL MUTLU SK., HASAN GEMİCİ SK., İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KONUT, LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., VEHBİ EMRE SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde EVREN, EVREN CD., GÖKKUŞAĞI CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KIRIK SK., KÖPRÜLÜ SK., KUZU, KUZU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMIDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, GÜMÜŞ ÇEŞME CD., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Mart Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK mahallelerinde KUZEY MARMARA OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÖKAY, GÜL SK., HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde BALOĞLU SK., DENK SK., ÜRETKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MUZ SK., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde IHLAMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., IHLAMUR, MEHTAP CD., SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1530. SK., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., IGDE, İĞDE SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, MELTEM, MELTEM SK., NAR, PALMIYE, PALMİYE SK., PELIKAN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, TEPE CD., YAKAMOZ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, OSMANGAZI, PIRI REIS mahallelerinde AKKAYA SK., ASIM, BALCI SK., DOBRA SK., ENIS, FATIH SULTAN MEHMET CD., GÜLBIN, GÜZİN SK., KOCATEPE SK., KORAY SK., MUKADDER SK., MÜJDE, MÜJDE SK., NADIR, NESLIGÜL, SEFA, SEFA SK., TUZLA CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YALI mahallelerinde ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, BİLLUR SK., BÜYÜKERCAN SK., ÇELİKEL SK., İNCE SK., KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., NEDİM SK., NİHAN SK., SELANİK SK., SERIN, SERİN SK., SUDEM SK., TAYLAN SK., ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1657/1. SK., 1663/2. SK., 1666/3. SK., 1669., 1669. SK., SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 138., 140. SK., 142., 142. SK., 143., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 159. SK., 170. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 248/2. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 128., 128. SK., 130., 130. SK., 130/2., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 135., 136. SK., 138. SK., 152., 152. SK., 199., 199. SK., 220., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 222/2. SK., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., İSTİKLAL CD., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA mahallelerinde 5202., 5202. SK., 5203., 5203. SK., 5205., 5206., FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA mahallelerinde 2335/1. SK., 5204., 5204. SK., 5205. SK., 5206. SK., 5207., 5207. SK., 5207/1., 5207/1. SK., 5208., 5208. SK., 5208/2. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., FATİH CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde AKIN SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD., 1500. SK, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AVCI SK., BAGLARBASI, ÇALIŞKAN SK., DILARA, DİLARA SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KOYUNCU, LEYLA SK., MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 14, 14. SK., 16. SK., 4. CD., 48., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., KUYUBAŞI SK., SÜKÜRTEPE, ŞÜKÜRTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 29 EKİM CD., ABIS, ABİDİN SK., ABİŞ SK., ACAR SK., ADALET, ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANADOLU SK., ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ARZU, ARZU SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATA SK., ATABARI SK., ATAYURT CD., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZRA, AZRA SK., BAĞDAT CD., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYSAL, BAYSAL SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BERIL, BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BIYIK, BIYIK SK., BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİRLİK SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., BOZKURT, BUGRA, BULUT SK., BURÇIN, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COŞKU SK., CUDİBEY MEKTEP SK., ÇALIS, ÇALIŞ SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DEGIRMENCI, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DERMAN SK., DEVRE SK., DEVRİM SK., DILRUBA, DIRILIS, DİLRUBA SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON, ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FENER SK., FERAY, FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FIRUZE, FISTIK SK., FİL, FİL SK., FULDEN SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACİZ SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HENDEK SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IDEAL, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ISKETE, IZGI, İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İNAN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KADER, KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KINA, KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOLEJ KONUTLARI SİTE YOLU SK, KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KORUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KOZLUCA SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KÜLTÜR SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MANDIRA, MANDIRA SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MESCİT SK., MESELI, MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NACIYE, NACİYE SK., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİĞBOLU SK., NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZERK SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELIN, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RUMEYSA SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIRVAN, SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUDENAZ, SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖLEN SK., TAHA SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TEKNOPARK CD., TEMEL SK., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TUNA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VATAN, VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN SK., YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLİ SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEMZEM SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZEYTIN DALI, ZİRVE SK., ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAS, DADAŞ SK., FEZA SK., KAÇKARLAR SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, PETEK SK., SOYSAL SK., TATAR, TATAR SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA SK., BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KARAKALDIRIM CD., KENT SK., LOZAN CD., OSMAN SENOL, ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde DEMOKRATLAR CD., KABACA, OSMAN ŞENOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HASRET SK., HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., NEVIN, OLUK, SADIK SK., SEDEF SK., SEMİH SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.