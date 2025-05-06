26 yaşındaki firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Gamze U. (26) saklandığı evinde yakalanarak tutuklandı.

26 yaşındaki firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:50

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri aranan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze U.'nun, Maden Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisine ulaştı. 

CEZAEVİNE KONULDU

Eve baskın düzenleyen ekipler, Gamze U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #Bursa

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