Bursa'da işçi servisi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:39

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:23

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi yolu üzerinde saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan Ali C. (48) idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen Adem Ş. (26) idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. (30) ve Cengiz A. (60) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.