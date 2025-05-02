Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?
Bursa Bülbülü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bursa Bülbülü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hakan Algül üstleniyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Gazino ku¨ltu¨ru¨nu¨n hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en bu¨yu¨k tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri eğlenceli anlara vesile olur.
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer
Cem Gelinoğlu
Özge Özacar
Tarık Pabuççuoğlu
Celil Nalçakan
Toygan Avanoğlu
Seda Türkmen
Berkay Tulumbacı
Aycan Koptur
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bursa Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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