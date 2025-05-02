Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?

Bursa Bülbülü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 20:02

Bursa Bülbülü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hakan Algül üstleniyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim? 

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gazino ku¨ltu¨ru¨nu¨n hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en bu¨yu¨k tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri eğlenceli anlara vesile olur.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Pabuççuoğlu

Celil Nalçakan

Toygan Avanoğlu

Seda Türkmen

Berkay Tulumbacı

Aycan Koptur

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bursa Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?

Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?
Kör Nokta filminin konusu ne? Kör Nokta filminin oyuncuları kim?

Kör Nokta filminin konusu ne? Kör Nokta filminin oyuncuları kim?
The Golden Compass filminin konusu ne? The Golden Compass filminin oyuncuları kim?

The Golden Compass filminin konusu ne? The Golden Compass filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler