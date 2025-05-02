Yayınlanma: 02.05.2025 - 20:02

Güncelleme: 02.05.2025 - 20:02

Bursa Bülbülü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hakan Algül üstleniyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gazino ku¨ltu¨ru¨nu¨n hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en bu¨yu¨k tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri eğlenceli anlara vesile olur.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Pabuççuoğlu

Celil Nalçakan

Toygan Avanoğlu

Seda Türkmen

Berkay Tulumbacı

Aycan Koptur

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bursa Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.