26 yaşındaki genç kalbine yenik düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 yaşındaki genç kalbine yenik düştü.
Olay, saat 04.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. 26 yaşındaki Batuhan Türkan gece saatlerinde fenalaştı.
Fenalaşan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli memur İsmail Türkan'ın oğlu Batuhan Türkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip Tahtaköprü Mahallesi'nde defnedilecek.
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