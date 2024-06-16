Arnavutköy’de kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 14:29
Arnavutköy’de kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi
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Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında meydana geldi.

İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.

Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

 


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