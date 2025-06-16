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26 yaşındaki polis kendini asarak intihar etti: ‘Sanal bahis nedeniyle borcu vardı’ iddiası

26 yaşındaki polis kendini asarak intihar etti: ‘Sanal bahis nedeniyle borcu vardı’ iddiası

16.06.2025 22:14:00
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İHA
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26 yaşındaki polis kendini asarak intihar etti: ‘Sanal bahis nedeniyle borcu vardı’ iddiası

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru, ikamet ettiği evde kendini asarak hayatına son verdi. Sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edilen polisin, mesai saatleri dışında da taksicilik yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay, bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir karakolda görev yapan 26 yaşındaki Kadir Ş. isimli polis memuru, Avcılar'da yalnız yaşadığı evde kendini asarak hayatına son verdi. 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA TAKSİCİLİK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Kadir Ş.'nin sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edildi.

Mesai saatleri dışında taksicilik yaptığı öğrenilen polisin çalıştığı taksinin sahibi, aracı teslim almak için kendisine ulaşamayınca evine geldi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri, polis memuru Kadir Ş.'nin kendini asarak hayatına son verdiğini belirledi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kadir Ş.'nin cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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