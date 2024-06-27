27 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:37

BOLU ilinde 27 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR mahallelerinde 1700 SK., 1701, 1701 SK., 1705. SK., CEMAL TÜRKAN SK., ERTÜRK SK., FİDAN SK., GÜLİSTAN SK., KURAL SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, ÇAKMAKLAR mahallelerinde 207 SK., 225 SK., 240 SK., 241 SK., 242 SK., 247 SK., 249 SK., 260 SK., 261 SK., 265 SK., 266 SK., 267 SK., 269 SK., 269. SK., 273 SK., 284 SK., 3, ALPAĞUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 137. SK., 173 SK., 174, 174 SK., 175, 175 SK., 176 SK., 200, 200 SK., 217 SK., 218 SK., 223 SK., 4 CD., ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ CD., ÜÇTEPE SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1461, 4191, AKSU SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., KARASU, NİZAM SK., SARP SK., ŞAHİN TEPE, ŞAHİN TEPE SK., ŞENLİK SK., TUĞRUL SK., YELKİ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1477, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., AKTEPE SK., ALAN SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., DAMLA SK., DARENDE SK., DİLEK SK., DODURGA CD., ELMAS, EMİR SK., GÖRKEM SK., İLKAY SK., KALE SK., KIBRISCIK SK., KORKUT SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SERCAN, SERCAN SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., USTA, YILDIZ, YILDIZ SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUT, YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 15 SK., ADA 17, ADA 17 SK., ADA 18 SK., ADA 27 SK., DR. AYKUT BARKA BULVARI SK., İKİZEVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4165. SK., AŞIK VEYSEL SK., DR. TEVFİK ATAY SK., DR.SUAT UMAY SK., EMİN ALDEMİR SK., KANALÜSTÜ SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİTLER CD., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4191. SK., 4201, BAHRİYE SK., CANGÜL SK., HARMAN PINARI SK., HİMAYE OĞULLARI SK., SARICALAR CD., ŞAİR SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde ÇAMLIK KÜMEEVLERI, DEMİRCİLER-3. SK., PIRAHMETLER-2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 27 Haziran Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANBASI, ALANBAŞI, ASMA, BEYDERESİ, BÜYÜK, CAMI YANI, CAMİ YANI, CUMA, DEDELER, DEMİRCİLER, DERE, GÖLDERESI, HACIALİLER, MERKEZ, MERKEZ YAYLA, OKUSLAR, OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI, YAYLABELİ, YAZILAR mahallelerinde ALANBASI MAHALLE YOLU, ALANBAŞI MAH YOLU, ASMA BULANIK MAH, BEYDERESİ KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMIYANI MAHALLE YOLU, CUMA KÖY YOLU, CUMA KÖYÜ, CUMA KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLESI YOLU, GÖLDERESI MAHALLE YOLU, GÖNCEK KÖYÜ, GÖNCEK KÖYÜ YOLU, OKUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ YAYLASI, SIRÇALI MERKEZ YAYLA YOLU, SIRÇALİ KÖYÜ YOLU, YAYLABELI KÖY YOLU, YAYLABELİ KÖYÜ YOLU, YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCABEYLER, KÖKEM, YAZICILAR mahallelerinde DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, KAVACIK KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 27 Haziran Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 27 Haziran Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ALIBEYLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.