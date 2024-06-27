27 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:37

MANİSA ilinde 27 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-27 2024-06-27 09:00:00.141-2024-06-27 12:00:14.706 saatleri arasında Tekeler; İsimsiz12, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, Tekeler Köyü İç Yolu, , a, İsimsiz36, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:00.141-2024-06-27 12:00:14.706 saatleri arasında Sağnıç; , Patika, Sağnıç Köyü Yolu, Sağnıç Köyü İç Yolu, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:00.141-2024-06-27 12:00:14.706 saatleri arasında Serçeler; , Sercenler Köyü İç Yolu, Serçeler Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:00.141-2024-06-27 12:00:14.706 saatleri arasında Ahatlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:00.141-2024-06-27 12:00:14.706 saatleri arasında Çardaklı; , Çardaklı Köyü Yolu, Çardaklı Köyü İç Yolu, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:00.141-2024-06-27 12:00:14.706 saatleri arasında Kazancı; , Kazancı Köyü Yolu, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-27 2024-06-27 09:00:18.124-2024-06-27 13:00:27.924 saatleri arasında Yağmurlar; İsimsiz25, İsimsiz33, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:18.124-2024-06-27 13:00:27.924 saatleri arasında Köseali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-27 2024-06-27 09:00:18.124-2024-06-27 13:00:27.924 saatleri arasında Göbekli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-27 2024-06-27 09:00:55.398-2024-06-27 17:00:00.447 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 09:00:55.398-2024-06-27 17:00:00.447 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 17:00:12.833-2024-06-27 17:15:19.217 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 17:00:12.833-2024-06-27 17:15:19.217 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-27 2024-06-27 10:00:13.485-2024-06-27 16:00:22.526 saatleri arasında Aktaş; , Aktaş Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz4, İsimsiz25, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-27 2024-06-27 10:00:13.485-2024-06-27 16:00:22.526 saatleri arasında Körez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-27 2024-06-27 10:30:20.795-2024-06-27 16:30:28.924 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz72, 533, 570. Sk., İsimsiz97, İsimsiz78, 510, İsimsiz84, İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz62, İsimsiz66, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz92, 558, 566. Sk., 359. Sk., 358. Sk., 357/2. Sk., 357. Sk., 353., 353. Sk., 352., 350. Sk., 349. Sk., 348. Sk., 346 Sk., 345. Sk., 344. Sk., 340. Sk., 197. Sk., ŞEHİT AHMET TEZCAN, 186/1.Sk., 186/1. Sk., 186 Sk., 166., 164. (ŞEHİT SÜREYYA ATLIHAN), 162., 160. Sk., İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz93, İsimsiz75, İsimsiz77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.