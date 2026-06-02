Cumhuriyet Gazetesi Logo
27 ilde 60 milyar liralık operasyon: 4 şirket ile 15 akaryakıt istasyonuna kayyım atandı

27 ilde 60 milyar liralık operasyon: 4 şirket ile 15 akaryakıt istasyonuna kayyım atandı

2.06.2026 08:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
27 ilde 60 milyar liralık operasyon: 4 şirket ile 15 akaryakıt istasyonuna kayyım atandı

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen ve 4 milyar 606 milyon lira değerinde 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyım atandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyım atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İlgili Konular: #Operasyon #şirket #kayyım

İlgili Haberler

64 ilde 'dolandırıcılık' ve 'çocuk müstehcenliği' operasyonu: 319 tutuklama
64 ilde 'dolandırıcılık' ve 'çocuk müstehcenliği' operasyonu: 319 tutuklama İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince son 64 ilde, son 5 günde icra edilen ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 21 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 319 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına da el konulduğu belirtildi.
11 ilde 'sahte site' operasyonu: 200 milyon TL’lik dolandırıcılık ortaya çıktı
11 ilde 'sahte site' operasyonu: 200 milyon TL’lik dolandırıcılık ortaya çıktı Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sanal medya hesaplarından satarak 200 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 42 şüpheli gözaltına alındı.
Suç çeteleri ‘Bankadan arıyoruz, plakanızda şüpheli hareket var’ diyerek kandırıyor: Dijital dolandırma alarmı!
Suç çeteleri ‘Bankadan arıyoruz, plakanızda şüpheli hareket var’ diyerek kandırıyor: Dijital dolandırma alarmı! Kişisel verileri ellerine geçiren şüpheliler güven sağlamak amacıyla gerçek banka numaralarına benzeyen hatlardan arama yapıyor.