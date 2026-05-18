Suç çeteleri ‘Bankadan arıyoruz, plakanızda şüpheli hareket var’ diyerek kandırıyor: Dijital dolandırma alarmı!

Dolandırıcıların her geçen gün geliştirdiği yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Yurttaşları kayıtlı araç plakaları ve taşınmaz bilgileriyle arayan dolandırıcılar, “XX plakalı aracınız için kapora ödemesi şeklinde bir işlem görünüyor. Şüpheli bir hareket olduğu için sizi arayarak teyit etmek istedik” sözleriyle paniğe sürüklüyor. Ardından yurttaşlardan mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmaları isteniyor. Gerçek banka numaralarına oldukça benzeyen hatlar kullanan şüphelilerin, arama motoru sonuçlarını manipüle ederek güven kazanmaya çalıştığı belirtildi. Uzmanlar ise kişisel verilere, kamuoyunda “panel” olarak bilinen yasadışı veri erişim sistemleri üzerinden ulaşılıyor olabileceğine dikkat çekti.

Dolandırıcıların yurttaşlara ait araç plakası, adres ve iletişim bilgilerine erişebilmesi, uzun süredir tartışılan veri güvenliği sorununu yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda “panel” olarak bilinen yasadışı veri sorgulama sistemleri üzerinden milyonlarca yurttaşın kişisel verisine erişilebildiği iddiaları, son yıllarda sık sık yargıya da taşınmıştı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Burak Saldıroğlu, internet üzerinden yürütülen bu yöntemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” suçu oluşturduğunu belirtti. Saldıroğlu, “Günümüzde internet üzerinden taklit ve yanıltma ile işlenen dolandırıcılık suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 158/1- f maddesinde düzenlenen ‘bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçunun en yaygın örneklerine dönüşmüştür” dedi. Dolandırıcıların banka numaralarını taklit eden ya da bu numaralara çok yakın hatlar kullandığını kaydeden Saldıroğlu, “Arama motoru algoritmalarının manipüle edilmesi, hukuk tekniği açısından ‘hileli davranış’ unsurunun en üst seviyesidir. Özellikle Google gibi küresel platformların otomatik düzeltme özelliklerinin suçun bir parçası haline getirilmesi, mağdur üzerinde bir ‘illüzyonel güven’ oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin korunması boyutuna da dikkat çeken Saldıroğlu, “Mağdura ait taşınmaz veya araç plakası gibi mahrem bilgilerin dolandırıcıların elinde olması, KVKK kapsamında yıllardır süregelen sistematik veri sızıntılarının ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir” diye konuştu. Yurttaşların bilgilerinin bir “güven telkin aracı” olarak kullanıldığına işaret eden Saldıroğlu, “Burada mağdur, sadece bir kişiye değil, sistemin kendisine duyduğu güven nedeniyle zarara uğratılmaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.

‘İLLÜZYONEL GÜVEN’ YARATILIYOR

Dolandırıcıların ilk aşamada herhangi bir bilgi talep etmeden yurttaşlara ait araç plakası, taşınmaz kaydı ya da hesap bilgilerine ilişkin ayrıntılar paylaşması, mağdurlarda “Gerçek banka arıyor” algısı yaratıyor. Şüpheliler daha sonra “şüpheli işlem”, “kapora ödemesi”, “hesap güvenliği” gibi ifadelerle yurttaşları mobil bankacılık uygulamalarına yönlendiriyor. Özellikle telefon numaralarının banka çağrı merkezi hatlarına çok benzer şekilde düzenlenmesi ve internet aramalarında gerçek banka numaralarıyla ilişkilendirilmesi yöntemin inandırıcılığını artırıyor.