Cumhuriyet Gazetesi Logo
27 ilde FETÖ operasyonu: 71 kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı gözaltında!

27 ilde FETÖ operasyonu: 71 kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı gözaltında!

17.11.2025 11:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
27 ilde FETÖ operasyonu: 71 kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı gözaltında!

Bakan Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, FETÖ'ye yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladıklarını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

İlgili Konular: #fetö #Operasyon #gözaltı

İlgili Haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı! İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.
Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda Aksaray’da 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yerlikaya duyurdu... 45 ilde FETÖ’ye operasyon, 178 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu... 45 ilde FETÖ’ye operasyon, 178 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, son 2 haftada 45 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını ve 67'sinin tutuklandığını bildirdi.