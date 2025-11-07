Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

7.11.2025 14:14:00
45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda Aksaray’da 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Türkiye genelinde 45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde Aksaray’da da 10 ayrı adrese baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin; kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, örgütün finans, öğrenci, güncel ve mahrem yapılanmaları içinde aktif rol aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 10 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

