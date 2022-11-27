27 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

27 Kasım 2022 Pazar, 08:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege Kıyıları, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Bursa, Kütahya, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa ve Sakarya ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin, Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kütahya çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Rize çevrelerinde ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.