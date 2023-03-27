27 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri

27 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:34
27 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
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Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor.

Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 24 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

İSTANBUL   ------  27.03.2023   ------  19:30:00

ANKARA   ------  27.03.2023   ------  19:14:00

İZMİR   ------  27.03.2023   ------  19:36:00

ADANA   ------  27.03.2023   ------  19:03:00

ADIYAMAN   ------  27.03.2023   ------  18:51:00

AFYONKARAHİSAR   ------  27.03.2023   ------  19:23:00

AĞRI   ------  27.03.2023   ------  18:33:00

AKSARAY   ------  27.03.2023   ------  19:08:00

AMASYA   ------  27.03.2023   ------  19:02:00

ANTALYA   ------  27.03.2023   ------  19:21:00

ARDAHAN   ------  27.03.2023   ------  18:35:00

ARTVİN   ------  27.03.2023   ------   18:38:00

AYDIN   ------  27.03.2023   ------  19:33:00

BALIKESİR   ------  27.03.2023   ------  19:33:00

BARTIN   ------  27.03.2023   ------  19:16:00

BATMAN   ------  27.03.2023   ------  18:40:00

BAYBURT   ------  27.03.2023   ------  18:44:00

BİLECİK   ------  27.03.2023   ------  19:25:00

BİNGÖL   ------  27.03.2023   ------  18:43:00

BİTLİS   ------  27.03.2023   ------  18:36:00

BOLU   ------  27.03.2023   ------  19:19:00

BURDUR   ------  27.03.2023   ------  19:23:00

BURSA   ------  27.03.2023   ------  19:29:00

ÇANAKKALE   ------  27.03.2023   ------  19:40:00

ÇANKIRI   ------  27.03.2023   ------  19:11:00

ÇORUM   ------  27.03.2023   ------  19:05:00

DENİZLİ   ------  27.03.2023   ------  19:28:00

DİYARBAKIR   ------  27.03.2023   ------  18:44:00

DÜZCE   ------  27.03.2023   ------  19:21:00

EDİRNE   ------  27.03.2023   ------  19:40:00

ELAZIĞ   ------  27.03.2023   ------  18:48:00

ERZİNCAN   ------  27.03.2023   ------  18:47:00

ERZURUM   ------  27.03.2023   ------  18:40:00

ESKİŞEHİR   ------  27.03.2023   ------  19:23:00

GAZİANTEP   ------  27.03.2023   ------  18:55:00

GİRESUN   ------  27.03.2023   ------  18:52:00

GÜMÜŞHANE   ------  27.03.2023   ------  18:47:00

HAKKARİ   ------  27.03.2023   ------  18:29:00

HATAY   ------  27.03.2023   ------  18:59:00

IĞDIR   ------  27.03.2023   ------  18:29:00

ISPARTA   ------  27.03.2023   ------  19:22:00

KAHRAMANMARAŞ   ------  27.03.2023   ------  18:57:00

KARABÜK   ------  27.03.2023   ------  19:15:00

KARAMAN   ------  27.03.2023   ------  19:11:00

KARS   ------  27.03.2023   ------  18:33:00

KASTAMONU   ------  27.03.2023   ------  19:10:00

KAYSERİ   ------  27.03.2023   ------  19:03:00

KİLİS   ------  27.03.2023   ------  18:56:00

KIRIKKALE   ------  27.03.2023   ------  19:11:00

KIRKLARELİ   ------  27.03.2023   ------  19:37:00

KIRŞEHİR   ------  27.03.2023   ------  19:08:00

KOCAELİ   ------  27.03.2023   ------  19:26:00

KONYA   ------  27.03.2023   ------  19:14:00

KÜTAHYA   ------  27.03.2023   ------  19:25:00

MALATYA   ------  27.03.2023   ------  18:51:00

MANİSA   ------  27.03.2023   ------  19:35:00

MARDİN   ------  27.03.2023   ------  18:41:00

MERSİN   ------  27.03.2023   ------  19:06:00

MUĞLA   ------  27.03.2023   ------  19:31:00

MUŞ   ------  27.03.2023   ------  18:39:00

NEVŞEHİR   ------  27.03.2023   ------  19:06:00

NİĞDE   ------  27.03.2023   ------  19:06:00

ORDU   ------  27.03.2023   ------  18:54:00

OSMANİYE   ------  27.03.2023   ------  18:59:00

RİZE   ------  27.03.2023   ------  18:43:00

SAKARYA   ------  27.03.2023   ------  19:24:00

SAMSUN   ------  27.03.2023   ------  19:00:00

ŞANLIURFA   ------  27.03.2023   ------  18:49:00

SİİRT   ------  27.03.2023   ------  18:37:00

SİNOP   ------  27.03.2023   ------  19:05:00

ŞIRNAK   ------  27.03.2023   ------  18:34:00

SİVAS   ------  27.03.2023   ------  18:57:00

TEKİRDAĞ   ------  27.03.2023   ------  19:35:00

TOKAT   ------  27.03.2023   ------  18:59:00

TRABZON   ------  27.03.2023   ------  18:47:00

TUNCELİ   ------  27.03.2023   ------  18:47:00

UŞAK   ------  27.03.2023   ------  19:27:00

VAN   ------  27.03.2023   ------  18:31:00

YALOVA   ------  27.03.2023   ------  19:28:00

YOZGAT   ------  27.03.2023   ------  19:06:00

ZONGULDAK   ------  27.03.2023   ------  19:18:00



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