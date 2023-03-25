Mehteran takımı 'sahur' için sokağa indi: Yurttaşlar mehter marşlarıyla uyandı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:24

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 07:25

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, sahur mehteranı ile hissediliyor. 4 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen ‘Sahur Bandosu ve Mehteran Takımı’ bu Ramazan ayında da yurttaşları sahura kaldırıyor.

Geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan uygulamada Süleymanpaşa’da yaşayan müzisyenden oluşan bando ve mehteran takımı şehrin 2 farklı noktasında sokak sokak dolaşarak yurttaşları sahura kaldırıyor.

Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı.

"DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE OYUN HAVASI GİBİ MÜZİKLERDEN UZAK DURUYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa belediyesi gençlik hizmetleri Spor müdürü Suat Durmaz, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturduğumuz sahur bandomuz ve mehter takımımızla her gece vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de malum yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle de müzik ekiplerimizin, bandolarımızın repertuarlarını da ona uygun olarak ayarladık. Yerel ve oyun havaları gibi müziklerden uzak durarak gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Mehter ve bando takımı her gece başka mahallelerde vatandaşları sahura kaldırıp Ramazan Ay’ı geleneklerine devam edecek.