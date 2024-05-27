27 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:28

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:28

İstanbul ilinde 27 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ÇAMÖZÜ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/22/1. sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 27/05/2024 16:00:00 - 27/05/2024 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah ARDA sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, ŞİMAL YILDIZI sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah RECEP PAŞA sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. ÇINARLI, BAHAR 1, GÜL, GÜLER 1, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, HADIM ODALARI, KATİP KASIM CAMİİ, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA HİSARI, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAVUZLU HAMAM, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, EHLİDİL, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, MOLATAŞI, SAYVAN, TABUR, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 26/05/2024 23:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BEYAZIT mah sk / EMİN SİNAN mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MESİHPAŞA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SURURİ mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAYA HATUN mah sk / YEDİKULE mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 27/05/2024 02:00:00 - 27/05/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah EMECE, ETHEM EFENDİ ÇIKMAZI, MARİFETNAME, ŞEYHÜLİSLAM sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah OCAKLI sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah HAMAM, KAKMACI, YENİ ORTA, İMAM MURAT sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., 568/1., 568/2., 568/3., 568/4., 568/5., CEBECİ sk bölgelerinde 27/05/2024 00:05:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:05:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah DAĞ LALESİ, HACI, HATMİ ÇİÇEĞİ, KESKİN DERE, KIRMIZI LALE ÇIKMAZI, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MANAVGAT, MOR LALE, TELGRAF ÇİÇEĞİ, ÇUHA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 125.YIL, DERE, ORHAN ALATAŞ, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 27/05/2024 13:00:00 - 27/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. ÇINARLI, 2. HAKAN, 2. ÇINARLI, BAHAR 1, DARÜLACEZE YOLU, GÜL, GÜLER 1, HASRET, SAVAR, YEŞİLTEPE, İNCİ, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 27/05/2024 11:00:00 - 27/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS sk bölgelerinde 27/05/2024 20:00:00 - 28/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ÇAMÖZÜ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/22/1. sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/49., G/51., G/52., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 11, MODABAĞ 12, MODABAĞ 2, MODABAĞ 4, MODABAĞ 8, MODABAĞ A sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 60/3., 61., 65., 65/9., MERV sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah KUBİLAY, NALBANT sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBAYIR, AKBAŞAK, ALKAN, ALPER 1, BAŞÖZ, GALATA, KARABAYIR, KARABULUT, KARAÇAM, KATMAN, MECİTBEY, REZZAN, SABIR 1, SAFFET, SÜTÇÜLER, YALI 1, YELİZ 3, ZÜBEYDEHANIM, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 27/05/2024 11:00:00 - 27/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇELİKTEPE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, KARAMAN, MENZİL, SERDAR, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgelerinde 27/05/2024 10:30:00 - 27/05/2024 10:40:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KANDİL, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk bölgelerinde 27/05/2024 10:30:00 - 27/05/2024 10:40:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:00:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:00:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 27/05/2024 00:01:00 - 27/05/2024 08:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EĞİTİM sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., DÖKÜMCÜLER, MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1319., 1322., 1356., ÜSKÜP sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, KARADENİZ, KUMRULU 1, SANCAKTAR sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah BAHARİSTAN, BALÇIK, BULUT 1 sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAĞLARBAŞI, KANDİL 1, KONUK, UYSAL, UĞURLU, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ORHAN TUĞSAVUL, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 27/05/2024 10:00:00 - 27/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 805., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 816., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR sk / KAZIM KARABEKİR mah 1037. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 364., ATIŞALANI sk bölgelerinde 27/05/2024 11:00:00 - 27/05/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 670., 677., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 27/05/2024 13:30:00 - 27/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 400., 419., 420., 425. sk bölgelerinde 27/05/2024 15:00:00 - 27/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2024 01:00:00 - 27/05/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 02:00:00 - 27/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 03:00:00 - 27/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, GÖKBEN, GÜLLÜBAHÇE, HOCA AHMET YESEVİ, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ sk bölgelerinde 27/05/2024 06:00:00 - 27/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYTAÇ, BEGÜM, EBRU, EMİROĞLU, GÖKTÜRK, GÖZDE, KALE, MORLALE, OKAN, SEBAT, SERVET, TAVŞANLI, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 661., 662., 663., 685., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.