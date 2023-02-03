Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 5 tutuklama

Kocaeli’de, terör örgütü IŞİD’e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:48
Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 5 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


kocaeli IŞİD tutuklama

İlgili Haberler

İstanbul'da IŞİD ve El-Nusra'ya finansman sağlayan 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD ve El-Nusra'ya finansman sağlayan 9 kişi gözaltına alındı
Emniyet koruma sayısını artırdı: IŞİD paniği

Emniyet koruma sayısını artırdı: IŞİD paniği
Balıkesir'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler