Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de, terör örgütü IŞİD’e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Gözaltına alınan Metin Uca hakkında yeni gelişme!
- AKP'de dikkat çeken gerileme
- İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
- Otomobili kaldırıp çöpe attılar!
- Ocak ayı enflasyon verileri açıkladı
- Bir döneme damga vurmuştu!